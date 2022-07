La strada del silenzio la storia vera che ha ispirato la fiction

La strada del silenzio è una serie TV greca in onda su Canale 5 a partire da mercoledì 13 luglio. Alla base della trama vi è una storia vera?

Scopriamo il dietro le quinte de La strada del silenzio. A cosa si ispira la storia raccontata in questa serie TV greca? Un mistery che ruota intorno a una serie di sparizioni. Tutto si svolge in una piccola cittadina, dove la vita scorre placida. Nulla di nuovo accade, o almeno così sembra. La gente del posto si ritrova infatti catapultata in un incubo quando uno scuolabus con a bordo nove bambini sparisce nel nulla.

La strada del silenzio storia vera

Vi è una storia vera dietro La strada del silenzio? Quasi! Ciò cui si ispira la serie TV greca è in realtà una leggenda. Parliamo de Il pifferaio di Hamelin, che tutti conoscono per essere una fiaba dei fratelli Grimm. Questa si poggia però su una storia ben più antica. Il primo riferimento a questa storia è stato infatti rivenuto sulla vetrata di una chiesa della città di Hamelin, risalente per gli studiosi al 1300. Le immagini mostravano un pifferaio insieme a svariati bambini vestiti di bianco.

Chi ha analizzato tutto ciò ha supposto come le figure potessero far riferimento a una storia vera. Un dramma accaduto e in grado di devastare la comunità. La prima trascrizione risale allo studioso di controversie religiose Richard Rowlands Verstegan (1548-1636). Per lui Hamelin era invasa da topi e bimbi sperduti.

Un dramma talmente intenso da colpire Wolfgang von Goethe, che lo citò nel suo Faust. Oggi viene però tramandata la fiaba, che ha ottenuto maggior notorietà. Ciò che i Grimm hanno fatto, però, è stato rielaborare una leggenda popolare della tradizione tedesca, probabilmente basata su fatti reali.

Qual è la storia? Si parla di un suonatore in possesso di un piffero magico. Gli venne chiesto di usarlo per allontanare i topi dalla città di Hamelin, che ne era invasa. L’uomo fa il suo dovere ma nessuno intende pagarlo. La sua vendetta è tremenda, sfruttando il piffero per catturare tutti i bambini del luogo, portandoli via con sé senza lasciare traccia. Svariati gli adattamenti di questa storia. Un lungo elenco al quale si aggiunge La strada del silenzio.