La vendetta di Penny trama e come finisce

La vendetta di Penny è un thriller drama americano del 2018. Una pellicola che pone l’attenzione sul tema del bullismo.

La vendetta di Penny, il cui titolo originale è Hometown Killer, affronta un tema molto delicato. Si tratta di un thriller dalle sfumature drammatiche che si concentra sul difficile tema del bullismo. Analizza tutte le ramificazioni, fino a mostrare le conseguenze estreme, a volte letali. Non è tratto da una storia vera, pur proponendo scenari nei quali di certo in tanti potrebbero riconoscersi.

La vendetta di Penny trama

La protagonista del film thriller drama è Penny Blake, una donna come tante che ha trascorso la sua vita in una piccola comunità della provincia degli Stati Uniti. Durante gli anni della scuola è stata vittima di bullismo. Episodi che l’hanno segnata nel profondo, andando a influenzare la persona che è poi diventata. Nel corso delle superiori il suo incubo era rappresentato da Tara, sua compagna di scuola.

Di tempo ne è passato e Penny è divenuta una poliziotta. Trasferita nella stazione di polizia della sua città natale, che aveva lasciato in seguito ai traumi subiti, deve fronteggiare il suo passato. Si ritrova faccia a faccia con i fantasmi che si era lasciata alle spalle e ha tutta l’intenzione di vendicarsi.

Desidera punire proprio Tara per gli anni di sofferenze. Grazie a dei flashback vediamo cos’è accaduto 15 anni prima. Tara e Penny sembravano amiche ma un giorno la bulla conduce l’altra negli spogliatoi della palestra. Una vera e propria imboscata, considerando come si ritrovò vittima di un gruppo di ragazzi, capeggiato da Nolan, intento a insultarla in vario modo. Penny venne truccata forzatamente come un maiale, per poi essere mostrata in questo stato dinanzi al resto della scuola. In breve è divenuta Pig Penny, dando inizio al suo incubo. Tara si è poi scusata con lei, non pensando che lo scherzo sarebbe stato di questo tipo.

La vendetta di Penny come finisce senza Spoiler

Senza fare spoiler, per quanto possibile, ecco come finisce La vendetta di Penny. La protagonista è pronta a tutto pur di fare giustizia. I suoi ricordi non la abbandonano e vuole che Tara e Nolan, ma non solo, paghino per quello che le è stato fatto. Arriverà però a spingersi ben oltre, sfruttando la propria posizione da poliziotta per andare oltre i limiti della legge. Può una vittima trasformarsi in carnefice? Quando il trauma è profondo e ben radicato, le conseguenze sono imprevedibili. La bulla Tara potrebbe così ritrovarsi a essere la vera protagonista positiva, in qualche modo.

La vendetta di Penny finale spiegato

Chi non ha paura degli spoiler, può continuare a leggere e scoprire esattamente cos’è accaduto a Penny. Tara si rende conto che tutte le morti che stanno avvenendo intorno a lei sono tutte ricondotte alla poliziotta che un tempo frequentava la sua scuola. La sua ex amica è sul sentiero di guerra e pronta a vendicarsi di tutti.

Tara si allea con Nolan per riuscire a porre fine a tutto questo. Dopo aver contattato Penny, riesce a ottenere un confronto a tre. La donna le punta contro una pistola e ammette d’aver ucciso gli altri responsabili della sua imiliazione. Vuole uccidere sia Nolan che Tara, per poi incolpare la donna di tutti gli omicidi.

Ne nasce uno scontro, con Tara che afferra la pistola e poi viene fermata dalla polizia. I colleghi credono a Penny, che si dichiara vittima. La vera colpevole è Tara, a suo dire. La donna viene presa in custodia ma spiega d’avere delle prove. Nolan indossava una camera che ha ripreso la confessione della poliziotta. Quest’ultima si scaglia contro l’ex amica ma, fermata dagli agenti, viene arrestata e portata via.