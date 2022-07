Maurizio De Giovanni infarto: come sta lo scrittore

Maurizio De Giovanni colpito da un infarto. Il celebre scrittore è ricoverato in ospedale ed ecco le sue condizioni.

Come sta Maurizio De Giovanni? I fan dell’autore napoletano sono stati travolti dalla terribile notizia dell’infarto che lo ha costretto a essere trasportato d’urgenza in ospedale. Il romanziere, che ha compiuto 64 anni, è stato operato presso il Cardarelli. Possiamo già dire che si può tirare un sospiro di sollievo. La tensione resta alta ma sembra che il pericolo di vita sia ormai distante. L’intervento repentino è stato salvifico. Di seguito tutte le informazioni attualmente disponibile sulle sue condizioni.

Maurizio De Giovanni infarto: come sta

Maurizio De Giovanni ha avuto un infarto. Questo il titolo che campeggia sul web e sta tenendo col fiato sospeso i fan dello scrittore, autore de Il Commissario Ricciardi, I Bastardi di Pizzofalcone e Mina Settembre, per citare le sue serie più famose. Stando a quanto riportato da Fanpage.it, è stato sottoposto a un’angioplastica presso l’ospedale Cardarelli, dov’è attualmente ricoverato. Operazione riuscita al meglio.

#MauriziodeGiovanni Forza Maurizio! Maestro e fratello. L’infarto ti ha colpito nella notte e ora devi riposare e rimetterti in piedi presto. Sei una persona speciale. Ti vogliamo bene. — sandro ruotolo (@sruotolo1) July 13, 2022



Le sue condizioni di salute sarebbero giudicate buone, anche se resta sotto stretta osservazione dei medici. Il peggio sembra essere passato, anche se restare vigili è un obbligo in casi del genere. Sul web appaiono già i primi messaggi per lui, come quello del senatore Sandro Ruotolo, che su Twitter scrive: “Forza Maurizio! Maestro e fratello. L’infarto ti ha colpito nella notte e ora devi riposare e rimetterti in piedi presto. Sei una persona speciale. Ti vogliamo bene”. A ciò si aggiungono i tweet e post di vicinanza e puro amore per l’amatissimo scrittore.

Questi era impegnato dal mese di giugno in un tour estivo per la promozione di Un volo per Sara, suo ultimo romanzo, edito a maggio da Rizzoli. Ad oggi gli eventi sono stati annullati, com’è facile intuire, in attesa che l’autore e sceneggiatore si rimetta del tutto. Quest’oggi, 13 luglio, era atteso a San Sebastiano al Vesuvio per un incontro con i fan, che saranno felici di sapere che l’operazione è stata un successo.