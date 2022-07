Ornella Vanoni su Gino Paoli la confessione “Perché mi piaceva”

Ornella Vanoni al Corriere della Sera si è lasciata andare ad una confessione intima su Gino Paoli che ha destato scalpore tra i fan della coppia

Ornella Vanoni, si sa, non ha peli sulla lingua e non poteva deludere le aspettative parlando di Gino Paoli. La confessione in una recente intervista al Corriere della Sera in occasione del Festival della Bellezza è stata a dir poco spregiudicata. Il cantante di Il cielo in una stanza ha avuto una relazione con la voce di Un sorriso dentro al pianto si sono conosciuti nel 1960 per lavoro e sono stati insieme per anni in una relazione clandestina. Lui era sposato con Anna Fabbri, lei da poco si era separata dal marito Lucio Ardenzi. Una relazione intensa tra la Vanoni e Gino Paoli quando entrambi erano giovanissimi, avevano 26 anni, e terminata nel peggiore dei modi. È stata la cantante a lasciare il suo amante su richiesta della moglie del cantautore. Accadde in una serata storica: dopo che Paoli si era esibito a Forte dei Marmi, la Vanoni si è fatta accompagnare alla stazione e sparì senza una spiegazione.

Da quel momento, come tutti sanno, Gino Paoli tentò il suicidio sparandosi al cuore l’11 luglio 1963 ma la pallottola gli è rimasta conficcata a pochi centimetri dal miocardio ed è ancora lì. Questa premessa era doverosa per motivare la confessione che Ornella Vanoni ha fatto su Gino Paoli. Ha sempre avuto un’attrazione particolare per uomini che non corrispondevano al profilo del classico ricco e potente. Si è innamorata del cantautore quando non era abbiente e la mamma le diceva “come fa a piacerti un uomo così cesso?”. La Diva ha ammesso che il punto di forza che l’ha colpita del suo grande amore non era la bellezza ma le piaceva probabilmente perché le trasmetteva quel senso di libertà, quella possibilità di emergere e fare carriera che una donna del suo spessore ritiene fondamentale per perdere la testa.