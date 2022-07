Paola di Benedetto foto esplosive e Rkomi? Spunta un altro

Paola Di Benedetto l’amore con Rkomi è già finito? La coppia dell’anno non si vede più sui social e spuntano indiscrezioni che parlano di un altro uomo.

È già arrivata la fine per la coppia dell’anno? Così l’aveva annunciata Fedez, quando a cena con lui e sua moglie Chiara Ferragni, Rkomi e Paola Di Benedetto avevano, di fatto, ufficializzato la loro relazione. Una notizia che era nell’aria, dai primi rumours, poi gli scatti rubati, le mezze conferme, fino alla presentazione ufficiale come coppia: sembrava ormai sbocciato l’amore tra il cantante di Insuperabile e Madre Natura, ma forse la loro passione si è esaurita molto prima del previsto.

Da quando Fedez ha ufficializzato la loro relazione su Instagram, Rkomi e Paola di Benedetto non si sono praticamente mai più visti insieme. Non ci sono like sui social, non ci sono foto insieme e sembra che i due stiano vivendo in solitaria la propria estate, come se fossero single. Inoltre, spuntano anche indiscrezioni che non solo parlano di una rottura, ma anche di un altro uomo per la conduttrice.

Paola Di Benedetto: Rkomi già dimenticato?

Paola Di Benedetto si gode la sua estate sfoggiando il suo fisico da urlo, mentre Rkomi si fa vedere spesso in piscina con i suoi amici a Milano. Liberi da impegni, i due scelgono di non passare momenti insieme e allora i dubbi hanno cominciato a serpeggiare tra i fan. A tal proposito, si sono diffuse indiscrezioni su una possibile rottura tra i due. La pagina Instragram Very Inutil People rivela che la storia d’amore è già terminata, mentre l’influencer esperta di gossip Deianira Marzano mette in dubbio la veridicità di quella relazione, chiedendosi se non fosse tutta pubblicità. Very Inutil People rilancia rivelando anche che l’ex madre natura, stando a una segnalazioni, sarebbe stata avvisata a cena con un altro uomo, la cui identità però al momento non è nota. La sua strada si sarebbe allontanata da quella di Rkomi da settimane ormai e lei avrebbe visto un altro.

Al di là di come stanno le cose, per i follower sembra evidente che qualcosa tra i due non vada. Troppo silenzio e ora le voci che parlano di una rottura iniziano a farsi sempre più insistenti. Tutto rimane, almeno per il momento, avvolto nel mistero: vedremo se sulla vicenda interverranno i due, svelando una volta per tutte se è successo qualcosa tra loro e se la “coppia dell’anno” è già arrivata alla fine dei suoi giorni.