Alessia Fabiani oggi che fine ha fatto la Letterina

Alessia Fabiani oggi che fine fatto la famosa Letterina protagonista delle notti ruggenti raccontate insieme a Ilary Blasi.

Alessia Fabiani è associata alla protagonista assoluta del gossip di questi giorni Ilary Blasi, su cui stanno uscendo moltissime voci e indiscrezioni dopo la notizia della separazione con Francesco Totti. Tra queste, c’è l’articolo scritto su Oggi da Alberto Dandolo, che fa un ritratto abbastanza particolare della conduttrice dell’Isola dei famosi, raccontando di suoi presunti tradimenti e di notti ruggenti insieme ad Alessia Fabiani nelle discoteche di Milano.

Fa il suo ritorno dunque sulla scena del gossip anche l’ex letterina, finita più volte al centro di casi e controversie. Il legame tra Alessia Fabiani e Ilary Blasi risale ai primi anni 2000, quando entrambe erano letterine di Passaparola: la prima lo è stata dal 1999 al 2002, la seconda ha fatto il proprio ingresso nel programma proprio nel 2002, restandovi fino all’anno successivo. Passaparola è stato il trampolino di lancio per entrambe, che poi hanno saputo costruire un’importante carriera nel mondo dello spettacolo: che fine ha fatto oggi Alessia Fabiani.

Alessia Fabiani chi è

Prima di scoprire cosa fa oggi, ripercorriamo in breve la carriera dell’ex letterina. Nata a L’Aquila nel dicembre 1976, Alessia Fabiani inizia a farsi strada nel mondo dello spettacolo con la sit-com Orazio, in cui veste i panni della figlia di Maurizio Costanzo. Dopo di ché partecipa a diversi concorsi di bellezza e inizia a condurre alcuni programmi in Mediaset, ma il grande successo arriva nel 1999, quando diventa una delle famosissime letterine di Passaparola.

Da qui il suo successo diventa sempre più grande e Alessia Fabiani si afferma come un volto celebre della televisione, apparendo in diversi programmi e sedendo sul trono di Uomini e Donne.

Dal 2007 in poi gli impegni dell’ex letterina diminuiscono, a parte qualche saltuaria esperienza al cinema non si vede moltissimo e negli anni si dedica soprattutto al teatro e ai suoi impegni da mamma. Nel 2012 nascono infatti i due gemelli di Alessia: Kim e Keira, nati dalla lunga relazione col fidanzato Francesco Cherubini, giunta a termine nel 2017.

Alessia Fabiani oggi

Nel 2019 Alessia Fabiani ha fatto il proprio ritorno in televisione dopo quasi dieci anni di assenza. Le sue ultime esperienze erano state l’apparizione in un episodio della decima stagione di Distretto di Polizia e un cameo nella miniserie di Pupi Avati Un matrimonio. L’ex valletta di Passaparola ha fatto il proprio ritorno sul piccolo schermo come giudice ad All Together Now e alla sua versione Kids.

La protagonista delle notti ruggenti con Ilary Blasi ha lavorato negli ultimi anni principalmente a teatro e ancora oggi è protagonista con diversi spettacoli, portati in scena soprattutto a Roma. Per il resto, la Fabiani è una mamma a tempo pieno, con i due gemelli che ora hanno quasi dieci anni e crescono avvolti dall’amore materno.