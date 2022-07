Ilary Blasi Dandolo “Approccio virile e notti ruggenti”

Alberto Dandolo in un articolo su Oggi dedicato a Ilary Blasi scrive di voci insistenti su notti ruggenti e un passato in discoteca della conduttrice

Ilary Blasi è al centro del gossip degli ultimi giorni per la sua separazione da Francesco Totti e Alberto Dandolo su Oggi con un nuovo articolo scava nel passato della ex Letterina. Il giornalista sul settimanale fa un paragone tra la Blasi e il capitano definendo lei più furba. Infatti pare non abbia disseminato prove dei suoi tradimenti a differenza di quello che sarebbe accaduto a Francesco Totti con le foto pubblicate da Chi. Non solo riferimenti ai motivi della separazione della storica coppia che durava da oltre 20 anni ma anche delle presunte voci riportate nell’articolo. Alberto Dandolo scrive su Oggi “di voci, insistenti e a volte invadenti, sul suo approccio virile alla vita e all’altro s3ss0”.

Inoltre fa cenno ad alcune presunte serate ruggenti di Ilary Blasi e Alessia Fabiani nei locali della movida milanese. Tornando al presente della conduttrice dell’Isola dei Famosi parla anche di un assegno di mantenimento con una cifra consistente “molti zeri” che avrebbe ottenuto dalla separazione con Francesco Totti prima di volare per la Tanzania con i suoi figli Cristian, 17 anni, Chanel, 15 anni, Isabel, 6 anni. Con loro anche Silvia, sorella della ex Letterina. Nell’articolo Dandolo ripercorre i primi anni di carriera di Ilary Blasi, prima di conoscere Totti, ricordando anche di una “focosa, giocosa e struggente relazione amorosa con il modello Shon, di origini nordiche”.

Infine parla delle indiscrezioni sulle scappatelle presunte durante gli anni di matrimonio con Francesco Totti. Alberto Dandolo spiega che anni fa “si favoleggiò di una tresca con un noto dirigente del Biscione e poi di un imprenditore napoletano”. Conclude poi riportando i nomi degli uomini che negli ultimi giorni sono stati accostati a Ilary Blasi: Antonino Spinalbese, l’attore Luca Marinelli e il suo personal trainer.