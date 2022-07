Elena Sofia Ricci iniziate riprese di Che Dio Ci Aiuti 7 c’è?

Iniziate le riprese di Che Dio Ci Aiuti 7, fiction che sembrava destinata a chiudere con l’addio di Elena Sofia Ricci.

Chi ha dimenticato la commozione di Valeria Fabrizi negli studi di Domenica In con Mara Venier. Nel corso della sua intervista, l’attrice aveva spiegato come il futuro di Che Dio Ci Aiuti fosse in serio pericolo. Elena Sofia Ricci non voleva più interpretare Suor Angela. Qualcosa che non è giunto come una sorpresa per la conduttrice, che ha poi sottolineato come fosse nell’aria da tempo. Le riprese di Che Dio Ci Aiuti 7 sono però iniziate e tra le parti è stato raggiunto un accordo. Elena Sofia Ricci ci sarà?

Che Dio Ci Aiuti 7 riprese: FOTO

La città di Assisi si trasforma per le riprese di Che Dio Ci Aiuti 7, che sarà l’ultima stagione di Elena Sofia Ricci. La produzione proseguirà fino al 30 luglio. La famosa attrice sarà presente, anche se per poco, dovendo girare soltanto pochi episodi, completando il suo lavoro in autunno per il gran finale.

Le riprese si divideranno infatti in due tranche e la seconda è prevista tra ottobre e novembre. Le location scelte in estate sono:

Centro storico di Assisi

Piazza Chiesa Nuova

Piazza San Rufino

Via Santa Maria delle Rose

Via San Paolo

Piazza del Comune

Piazza San Francesco

Via Patrono d’Italia

Hotel Subasio

Che Dio Ci Aiuti 7 Elena Sofia Ricci addio

Nonostante le riprese di Che Dio Ci Aiuti 7 siano iniziate, Elena Sofia Ricci non ha cambiato idea. Ha deciso di salutare per sempre il personaggio di Suor Angela e così sarà. I fan dovranno accettare la sua assenza, così come accaduto con Terence Hill sul set di Don Matteo, sostituito da Raoul Bova. A circa un mese dall’inizio dei lavori, la celebre attrice ha però voluto fare chiarezza. Meglio parlare in prima persona, invece di dover ascoltare le versioni degli altri.

“Ho sempre spiegato che avrei lasciato Che Dio Ci Aiuti e così sarà. Girerò soltanto parte della settima stagione nelle prossime settimane e poi in autunno l’ultima puntata. Gli sceneggiatori hanno pensato a un’uscita di scena ben congegnata per il mio personaggio. Ci sarò in totale in tre episodi, ovvero nella prima puntata e mezzo e poi in due apparizioni, nel settimo episodio e in quello finale”.

Elena Sofia Ricci nuova fiction

Elena Sofia Ricci vanta una carriera televisiva di tutto rispetto e restare ferma in una comfort zone non è da lei. Ha così scelto di cambiare, dopo ben sei anni nei panni di Suor Angela. Già impegnata sul set di una nuova serie, dal titolo Fiori sopra l’inferno. Una produzione tratta dall’omonimo romanzo di Ilaria Tuti. Il suo personaggio è quello della commissaria di polizia Teresa Battaglia, una donna ruvida a caccia di serial killer.