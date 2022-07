Francesco Moser per la separazione con la moglie c’entra Cecilia?

Francesco Moser e Carla Merz divorziano dopo 42 anni di matrimonio. Si conclude una storia che fece sognare tra il campione del ciclismo e la rampolla dell’alta borghesia.

L’8 dicembre 1980 Francesco Moser e Carla Merz davano inizio alla loro vita matrimoniale. Trascorsi più di 40 anni, però, la coppia si dice addio. Ora è ufficiale, tre mesi dopo la loro smentita, anche se i bene informati parlavano di una separazione di fatto iniziata già quattro anni fa. Quali sono i motivi dell’addio?

Francesco Moser motivi separazione: Cecilia Rodriguez

Francesco Moser e Carla Merz, genitori del modello e influencer Ignazio Moser (oltre che di altri due figli), divorziano. Separati dal 2019, a quanto pare, hanno deciso di ufficializzare la fine del matrimonio a inizio luglio 2022. Le loro nozze furono un evento. Lei, rampolla di ottima famiglia, innamorata del grandissimo campione del ciclismo dalle origini di certo non così altolocate. In piazza Duomo, a Trento, raccolsero una gran folla per l’evento nel 1980. Una notizia che colpisce un’intera generazione, ormai di una certa età, ma fa parlare anche i più giovani.

Cosa c’entra Cecilia Rodriguez con il divorzio dei genitori di Ignazio Moser? Repubblica tira in ballo la famiglia della bella argentina. Il quotidiano sottolinea come uno dei vari motivi che avrebbero spinto Carla Merz ad allontanarsi dal marito Francesco Moser sia da rintracciarsi nel poco gradimento nei confronti dei Rodriguez.

Nulla contro Cecilia nello specifico, ovvero la fidanzata del suo terzogenito, ma dall’inizio della loro relazione, però, sembra che il “clan Rodriguez” soggiorni molto spesso a Palù di Gioco, paese natale di Moser. Una presenza in massa poco gradita, che ha di fatto distrutto la quiete che prima dominava.

Impossibile pensare che questo sia stato il motivo scatenante, ma Repubblica sottolinea come non abbia di certo giovato alla tranquillità della donna. Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si sono conosciuto nel 2017 all’interno della casa del Grande Fratello. Al tempo lei era fidanzata con l’ex tronista Francesco Monte, lasciato per l’ex ciclista. Nel 2019 hanno vissuto il lockdown a casa di lui, il che ha rafforzato enormemente il loro rapporto.

Divorzio Moser: le parole del campione

Dinanzi alla stampa Francesco Moser ha spiegato di non aver diffuso lui l’informazione trapelata. Ha mostrato una grande amarezza: “Non c’è nulla da dire. Le cose sono andate così. Noi andiamo ancora d’accordo e qualche volta ci vediamo. Ormai, però, non c’erano più le condizioni e basta. L’ufficializzazione del divorzio era solo un passaggio burocratico da fare”. Risponde anche a chi ipotizza una nuova storia: “Dispiace solo che ora ci sarà chi proverà a ricamarci sopra. Oggi è inutile commentare, tanto non servirebbe a nulla. Non ci sono stati colpi di testa. Escludo categoricamente di potervi stupire con qualche paparazzata”.