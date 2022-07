Ivana Trump com’era da giovane modella FOTO

Ivana Trump la ricordiamo tutti superbella accanto a Rossano Rubicondi con la sua acconciatura iconica. Ma com’era da giovane?

Ivana Trump era una giovane modella. Questo significa che all’epoca la sua bellezza era di grande risonanza e non sorprende che abbia attirato l’attenzione di Donald Trump. Ivana è cresciuta nella Repubblica Ceca ma si è trasferita in Canada nel 1972 e poco dopo la sua carriera di modella è decollata. Ha collaborato con grandi marchi statunitensi come Eaton’s e con lo stilista Auckie Sanft. Nel 1977 ha sposato Donald Trump e sono diventati la coppia glamour per eccellenza. Il loro matrimonio si concluse dopo 15 anni, infatti divorziarono ufficialmente nel 1992. Molti affranti dalla morte di Ivana Trump all’età di 72 anni vogliono ricordarla sia com’era oggi nella sua bellezza di donna matura sia com’era avvenente da giovane. Il suo aspetto ha subito molti cambiamenti nel corso degli anni. Mentre era sposata con Donald Trump, Ivana si è tenuta occupata.

Secondo The List, non era solo una moglie trofeo, anche se era abbastanza bella da esserlo. Era parte integrante della costruzione dell’impero Trump. Donald Trump riconobbe la dedizione di Ivana e la nominò vicepresidente dell’interior design. In seguito, divenne presidente del casinò resort Trump’s Castle e dell’hotel Plaza. È riuscita a ottenere tutto questo mentre cresceva i tre figli della coppia: Donald Jr., Ivanka ed Eric. Ivana dichiarò al New York Post che il fatto che Donald le abbia affidato queste posizioni all’interno del suo impero è una prova del rispetto che egli nutre per le donne. Dopo il divorzio dall’ex presidente degli Stati Uniti, la popolarità di Ivana è aumentata ulteriormente. Ha conquistato con un servizio fotografico la copertina di Vogue e divenne famosa anche per la sua acconciatura, per la quale la gente spendeva migliaia di dollari per copiarla.

Pur essendo una madre single per i suoi tre figli, è diventata anche un’autrice, ha lanciato una linea di abbigliamento e di gioielli e si è anche dedicata allo sviluppo immobiliare. Molte cose sono cambiate nella vita di Ivana Trump. Da giovane ragazza a modella. Ha affrontato un matrimonio di alto profilo e il successivo divorzio, ma ha anche abbracciato la sua indipendenza. Oggi rimane una forza da non sottovalutare e i fan l’hanno sempre apprezzata e amata. Questo il percorso di vita di Ivana Trump da quando era giovane fino a quando si sono spente le luci dei riflettori sul personaggio ma non sulla persona Ivana. Da giovane come possiamo vedere nelle foto, era di una bellezza da togliere il fiato, come lo stesso Donald ha ricordato in un comunicato subito dopo la sua scomparsa. Capelli biondissimi e lunghi sono sempre stati il must dell’hair look dell’icona statunitense, la pelle sempre molto curata e il trucco intenso ad accentuare i suoi grandi occhi marroni. Fascino ieri e fascino oggi per Ivana Trump che resterà per sempre la bellissima donna della vita di Donald.