Elodie la Confessione senza veli “perché amerò per sempre Marracash”

Elodie a La Confessione di Peter Gomez si lascia andare a dettagli intimi sul suo amore per Marracash

Elodie è la Dua Lipa italiana, Marracash ha scritto la storia del rap. Non potevano che infiammare il gossip dall’inizio della loro storia d’amore nata con il singolo Margarita nel 2019 e finita spezzando il cuore dei fan. Tre anni dopo in contemporanea dell’uscita dell’album Noi Elodie e Marracash si sono lasciati senza che i motivi in sostanza siano stati resi noti. Un amore che si è trasformato ma nulla di veramente concreto è trapelato facendo sperare tutti in un ritorno di fiamma per una copia così glamour nel mondo della musica.

Se ne è accorto anche Peter Gomez che è riuscito con sagacia a La Confessione a strappare una verità dalla Patrizi che ai fan già era chiara: l’amore per il rapper non è mai finito. La cantante di Tribale ha spiegato anche il perché: mai nessuno sarà all’altezza di Marracash. “Io sono ancora innamoratissima. È la persona che amerò di più in tutta la mia vita” ha dichiarato l’artista. Inoltre non ha dubbi, se un presunto prossimo fidanzato non sarà contento del loro rapporto se ne dovrà fare una ragione. Per lei il rapper è un’importante figura di riferimento della sua vita, a cui chiede consigli e con cui si confronta.

Alla luce di queste parole Elodie e Marracash sono tornati insieme? Devono essere loro a confermarlo per dare una risposta vera, tra l’altro sono stati avvistati l’uno al concerto dell’altra e viceversa. Se non fosse così per un amore così grande sarebbe davvero un peccato.