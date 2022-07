Max Pezzali a San Siro presenta serie su 883

Gli 883 sono un pezzo di storia della musica italiana ed è tempo di raccontarne la storia con una serie TV: Hanno ucciso l’uomo ragno – La vera storia degli 883.

In attesa delle due date di Max Pezzali a San Siro, che il 15 e il 16 luglio promette di regalare un maxi karaoke a Milano con il suo Canta Max, ecco la notizia che regala un enorme sorriso a tutti i fan. Sky e Groenlandia hanno annunciato la produzione di una serie TV dedicata all’incredibile storia degli 883. Una band che ha superato l’esame del tempo, facendo cantare generazioni differenti. Tante le storie da raccontare, con Max Pezzali che prenderà parte attivamente allo show per offrire tutti i retroscena del caso. Si parlerà dell’incredibile avventura che ha condiviso con Mauro Repetto negli anni Novanta e, si spera, si getterà un po’ di luce sulla loro separazione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@maxpezzali)

883 serie TV Hanno ucciso l’uomo ragno

Sydney Sibilia fa il suo esordio in televisione. È lui il regista scelto per Hanno ucciso l’uomo ragno – La vera storia degli 883. Coinvolto a pieno nel progetto, considerando come si tratti di una co-produzione. Se da una parte c’è Sky, che proporrà lo show in esclusiva sui propri canali, dall’altra c’è Groenlandia, ovvero la casa di produzione indipendente creata nel 2014 da Matteo Rovere e Sibilia.

La serie TV sugli 883, già attesissima, è stata presentata con una breve sinossi, che spiega come Max Pezzali e Mauro Repetto siano stati in grado di battere le statistiche sotto ogni aspetto, realizzando un sogno e cambiando la musica italiana negli anni ’90. Tutti li descrivevano come degli sfigati da adolescenti, ma avevano dentro di loro le potenzialità per creare una magia. Ogni brano scritto è divenuto una hit, sorprendendo tutti, in primis loro. Sono diventati delle icone per svariate generazioni, ma soprattutto la loro, che ha avuto modo di viverne l’evoluzione a pieno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sky (@skyitalia)



Sydney Sibilia, che il grande pubblico ha già apprezzato per la trilogia di Smetto Quando Voglio e, su Netflix, L’incredibile storia dell’Isola delle Rose, si occuperò della sceneggiatura. Al suo fianco a lavorare sullo script anche Chiara Laudani, Francesco Agostini e Giorgio Nerone. Si tratterà di una dramedy e, come per le canzoni degli 883, ci sarà da ridere tanto ma anche da versare qualche lacrima.