Billy Robbins com’è diventato oggi l’adolescente più pesante del mondo, protagonista di una puntata speciale di Vite al limite.

Bolly Robbins è stato sicuramente il paziente più difficile di Vite al Limite. Durante la sua lunghissima esperienza televisiva, il dottor Nowzaradan, protagonista del fortunato show Vite al limite, si è ritrovato alle prese con i casi più disperati e complicati di obesità. Abbiamo visto tantissime persone presentarsi dal medico in condizioni molto difficili, ma in pochi erano in una situazione estrema come quella di Bolly Robbins. All’epoca della sua apparizione televisiva, il ragazzo aveva 19 anni e pesava ben 380 chili: una stazza che lo rendeva l’adolescente più pesante del mondo.

Billy è stato protagonista del documentario Il ragazzo di 380 chili, una puntata speciale di Vite al limite in cui il dottor Nowzaradan provava a rimettere sui giusti binari la vita del giovane proveniente da Houston. Quando si è presentato dal medico Billy Robbins era in serio pericolo di vita, nonostante la giovane età, e ciò ha portato Nowzaradan a prendere misure drastiche per risolvere la situazione.

Vite al Limite Billy Robbins: la sua esperienza

Abbiamo conosciuto Billy dunque in questo appuntamento speciale col programma. Sin da piccolo Robbins è stato viziato dai genitori, complice probabilmente anche la perdita di un figlio in precedenza, che ha reso la madre di Billy molto più accondiscendente. Il medico ha infatti duramente rimproverato la donna per non aver messo un freno alla dipendenza del figlio dal cibo, fino ad arrivare a questa situazione disperata.

Come sempre, l’obiettivo è la perdita di peso per arrivare a sottoporre il paziente all’intervento di riduzione dello stomaco. Nel suo caso, Billy avrebbe dovuto perdere 80 chili e arrivare a pesare almeno 300 kg. Ci ha messo un po’ a perseguire questo obiettivo, considerando che il protagonista di Il ragazzo di 380 chili ha iniziato il proprio percorso nel 2009 ed è stato sottoposto all’operazione solo nel 2012.

Ad ogni modo, Billy Robbins è riuscito a perdere quei chili per sottoporsi all’operazione e da lì ha avuto inizio un nuovo percorso, volto a convivere con la sua nuova situazione e a continuare a perdere peso, per poter riacquisire una vita normale.

Vite al Limite Billy Robbins oggi: com’è diventato

Nel 2012 Billy Robbins si è sottoposto all’intervento, ma da quel momento in poi di lui si sono perse le tracce. Sul web in molti si sono chiesti se il ragazzo fosse ancora vivo e hanno cominciato a circolare diverse notizie su di lui, ma è impossibile capire se corrispondano a realtà o meno, considerando che dal diretto interessato non arrivano delle notizie.

Stando ad alcuni commenti dei fan su forum come Reddit, pare che Billy Robbins non si sia più visto in giro, nemmeno nella sua Houston. Secondo alcuni il ragazzo infatti non è riuscito a completare il proprio percorso e si trova ancora impossibilitato a uscire di casa, ma restano comunque supposizioni perché di notizie ufficiali non ce ne sono da ormai quasi dieci anni. Nel dettaglio nel commento su Billy dello speciale di Vite al Limite oggi, non ufficiale e non verificabile, c’è scritto “Mi chiedevo come stesse di recente e dato che non sembrava avere alcun profilo sui social media che potevo trovare, dopo aver visto il suo speciale su YouTube, ho deciso di cercare online i suoi genitori per vedere se avevano fatto interviste o avevano profili pubblici con aggiornamenti famigliari. Sfortunatamente, ho scoperto che suo padre è morto quest’estate (2021 ndr).

Ho trovato una clip del servizio funebre di suo padre e ho sentito dire qualcosa sul fatto che Billy fosse “nella stanza” implicando che non poteva o non voleva lasciare la sua casa. È stato molto triste, ma dopo aver visto sua madre, non è una sorpresa completa. Mi ha ricordato molto la mamma di Sean. Spero che se Billy dovesse mai cercare sul web il suo nome, lo vedrà e saprà che le persone stanno ancora pensando a lui e gli augurano tutto il meglio. Ora che è solo a casa con sua madre, non credo che lei lo incoraggerà mai a essere sano e indipendente”. Anche le foto di un fantomatico Robbins dimagrito è diventato consulente digitale che circolano in rete e in un video su YouTube non sembrano corrispondere davvero alla vera identità del ragazzo e quindi al cambiamento dell’adolescente con annessa perdita di peso.