Guenda Goria rivela come sta “perché la gravidanza” e attacca

Guenda Goria dopo la gravidanza extra uterina è stata dimessa dall’ospedale. Su Instagram spiega cosa le è successo davvero

Guenda Goria è stata dimessa dall’ospedale Clinica Mangiagalli di Milano. Era stata ricoverata poche ore fa a causa di un’emorragia frutto di una gravidanza extra uterina dovuta probabilmente ai suoi problemi di salute legati all’endometriosi. La figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta ha scritto su Instagram che sta bene, si sente molto stanca e deve per i prossimi giorni trovarsi in località dove facile operare da parte del 118 se dovesse sorgere qualche complicazione post operazione. Ha rischiato la vita Guenda ma il peggio è passato e ovviamente deve essere monitorata. Ma cosa è successo alla fidanzata di Mirko Gancitano? È stata la stessa Guendalina a spiegarlo nelle storie sul suo profilo personale: Aveva regolarmente il ciclo il non pensava, dato che per questo motivo le sembrava impossibile, di essere incinta.

Dopo un’emorragia, grazie all’intervento del 118 e di un personale medico specializzato, ha scoperto di avere una gravidanza extra uterina che è purtroppo quando il feto inizia a crescere fuori dall’utero e quindi deve essere subito rimosso in quanto nel peggiore dei casi può portare anche alla morte. Grazie alla sua campagna di sensibilizzazione sappiamo tutti che Guenda Goria soffre di endometriosi: una malattia all’utero difficile da diagnosticare e che causa numerosi problemi. I sintomi principali sono ad esempio dolore lancinante al basso ventre e crampi anomali durante il ciclo. Una brutta botta dunque per la figlia di Maria Teresa Ruta, una sofferenza in più anche psicologica oltre che fisica la gravidanza extra uterina per cui è stata ricoverata in ospedale a Milano. Ora è stata dimessa e può contare sull’affetto dei suoi cari: papà Amedeo, mamma Maria Teresa e il fidanzato Mirko.

Guenda Goria vittima degli haters e la denuncia alle influncer

Guenda Goria ha anche ringraziato ad una ad una tutte le persone note che le sono state vicine, da Soleil a Deianira Marzano, sollevando anche una questione molto delicata. Mentre era ricoverata a Milano e si stava riprendendo dall’operazione a causa della gravidanza extrauterina che l’ha colpita, l’ex concorrente del grande fratello VIP ha rivelato di aver trascorso del tempo al telefono con un’associazione che si occupa di sensibilizzare sull’endometriosi. La malattia che ha Guenda e di cui parlano spesso diverse influencer tra cui Giorgia Soleri ha bisogno di essere mediaticamente sempre al centro dell’attenzione per favorire la ricerca e la diagnosi precoce. Molto sue colleghe che lavorano sui social vogliono però parlare di endometriosi solo a pagamento e molte associazioni non possono permettersi di pagare i loro compensi.

Guenda Goria ha dovuto affrontare non solo il ricovero e l’operazione ma anche affrontare le critiche social degli haters. Alcuni commenti sono stati davvero vergognosi, è stata accusata di speculare sulla malattia fino a fingere la gravidanza. A denunciare l’accaduto Mirko Gancitano su Instagram che ha postato nelle storie anche un commento di Selvaggia Roma ritenuto dal fidanzato di Guendalina poco carino nei confronti della sua dolce metà. L’ex di Chiofalo pensa che sia stato eccessivo da parte della figlia della Ruta postare sui social con tanto di filtro tutto ciò che le è successo.