New Amsterdam 5 si farà? Quali sono le ultime notizie sull’amata serie, la cui quarta stagione è finita a maggio 2022 negli USA.

Il 15 luglio, in prima serata su Canale 5, si conclude New Amsterdam 4 con un poker di episodi, precisamente il 19, 20, 21 e 22, dai titoli: Il momento della verità, Rivoluzione, Castelli di sabbia e Io sarò il tuo rifugio. Tutto in onda due mesi dopo il gran finale negli Stati Uniti, che i fan hanno apprezzato a maggio. Inevitabilmente la domanda che tutti si pongono è se lo show sia stato rinnovato o meno.

New Amsterdam 5 quando esce

Il futuro di questa acclamata serie TV è agrodolce. Sappiamo che New Amsterdam 5 si farà. Lo show è stato infatti rinnovato. Occorre però sottolineare come la quinta stagione sarà l’ultima. La NBC ha già annunciato una data d’uscita per New Amsterdam 5, che farà il proprio esordio a breve. Il titolo sarà infatti una delle piacevoli sorprese televisive post agosto. I fan dovranno avere pazienza fino al 20 settembre 2022, almeno negli Stati Uniti.

Differente invece il discorso per quanto riguarda la messa in onda in Italia. La data d’uscita dovrebbe essere molto differente. Si ritiene infatti che Canale 5 possa seguire lo stesso piano precedente. Ciò vuol dire che negli USA appuntamento a settembre e in Italia a maggio/giugno 2023.

New Amsterdam 5 anticipazioni trama

David Schulner, produttore esecutivo della serie, ha fornito qualche anticipazione su New Amsterdam 5. Per il momento queste sono tutte le informazioni in nostro possesso sulla storia che verrà raccontata nei nuovi e ultimi episodi della serie TV: “Abbiamo intenzione di concludere questo viaggio da dove è iniziato. Torniamo indietro a quell’energia che regnava nel primo capitolo. Vedremo da dove siamo partiti con questi personaggi, assicurandoci di condurli lì dove tutto ha avuto inizio. Ciò vuol dire che la Bloom fronteggerà la sua dipendenza. Iggy tratterà del senso di sé e Reynolds ragionerà sulla sua voglia d’avere una famiglia. Tanti i temi introdotti nella prima stagione”.

New Amsterdam 5 quanti episodi

Il numero di episodi di New Amsterdam è sempre stato altalenante. Nella prima stagione, in onda nel 2018, ne erano stati ordinati ben 22. L’anno dopo si era registrato subito un taglio di quattro e nel 2021 di altri quattro. Tutto è cambiato nel 2021, quando si è tornati a quota 22. Dispiace confermare però l’ennesimo taglio. New Amsterdam 5 avrà appena 13 episodi, della durata di 45 minuti circa.