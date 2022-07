Vite al limite Sarah Neeley oggi: come è diventata FOTO

La storia di Sarah Neeley fa venire le lacrime agli occhi. Sono vicende come la sua che spingono il pubblico a seguire Vite al Limite.

Quello in cui Sarah Neeley si è ritrovata è stato un inferno. Riuscire a lottare contro se stessa per perdere tutto quel peso in eccesso, così da tornare a vivere ed essere autonoma, cosa non era da tempo. La sua giovane età l’ha di certo aiutata, trovando una forza fisica e mentale che non credeva di possedere. Il suo cammino dà speranza a tante persone in situazioni simili. Cambiare è possibile ed ecco com’è oggi Sarah Neeley. Stenterete a riconoscerla.

Vite al limite Sarah Neeley

Sarah Neeley è una giovane ragazza classe 1992. Ha oggi 30 anni ma quando si è presentata per la prima volta dinanzi alle telecamere di Vite al limite ne aveva appena 24. Una vita bloccata in un limbo a causa del suo peso: ben 300 kg. Il suo corpo era la sua prigione. La forza data dalla sua età le consentiva ancora di fare cose che ad altri, ben più grandi, erano del tutto precluse a causa del peso. Guardando al futuro, però, non poteva far altro che vedersi bloccata in un letto, dipendente dai suoi cari.

Originaria dell’Ohio, era pronta a tutto pur di riuscire a cambiare vita. La sua grande convinzione l’ha portata dal dottor Nowzaradan, ben noto dal pubblico come dottor Now. Questi ha preso in seria considerazione il suo caso, dandole un programma ferreo da seguire. È questo il primo passo per perdere del peso grazie a esercizio e dieta, così da ottenere come ricompensa l’autorizzazione a un’operazione di bypass gastrico.

La causa scatenante dell’aumento di peso di Sarah è da rintracciare in un padre violento. La giovane ha annegato nel cibo il proprio dolore, mangiando a ogni ora del giorno e della notte. Ha però detto basta a tutto questo e nel 2018 è iniziato il suo percorso lungo un anno. Dodici mesi di dieta, fino a ottenere il via libera per il bypass gastrico.

Vite al limite Sarah Neeley oggi

Oggi Sarah Neeley è una persona del tutto diversa da quella mostratasi per la prima volta dinanzi al dottor Now. Grazie alla propria forza di volontà, al programma e all’operazione ha perso più di 136 kg. La sua vita è cambiata radicalmente e, continuando ad allenarsi e mangiando in maniera equilibrata, ha raggiunto un peso record di 89 kg.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sarah Elizabeth Neeley (@sarahneeley92)



La vita l’ha però colpita duramente ancora una volta. Dopo un aborto è entrata in rehab per la sua dipendenza, ma oggi tutto questo è alle spalle. Nel 2020 ha festeggiato un anno di sobrietà, come indicato sul suo profilo Instagram, grazie al quale possiamo ammirare tutti i progressi fatti. I suoi sacrifici l’hanno ripagata. Dopo un’adolescenza tormentata dal padre e dall’aumento di peso, ha finalmente trovato chi la tratta con rispetto e amore. È sposata ed è diventata mamma di due bambini.