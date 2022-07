Chicago PD 9 anticipazioni seconda puntata del 25 luglio

Chicago PD 9 va in onda in prima TV in chiaro su Canale 5. Ecco le anticipazioni degli episodi 3 e 4 nella seconda puntata del 25 luglio.

Lunedì 25 luglio vanno in onda in prima serata su Canale 5 gli episodi 3 e 4 di Chicago PD 9, dal titolo Quello accanto a me e Nell’oscurità, che nella versione originale sono The One Next To Me e In The Dark. Sono stati trasmessi negli USA a ottobre 2021 e giunti in Italia, su Sky, tra novembre e dicembre. Per la prima volta sono in chiaro su Canale 5, ed ecco la trama della seconda puntata.

Chicago PD 9 anticipazioni seconda puntata

Chiunque volesse vedere la seconda di Chicago PD 9, ovvero gli episodi 3 e 4, potrà farlo collegandosi in prima serata, dalle 21.20, su Canale 5 lunedì 25 luglio. In alternativa ogni episodio sarà caricato in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Chicago PD 9 anticipazioni terzo episodio

Il titolo del terzo episodio di Chicago PD 9 è Quello accanto a me. Il passato di Halstead torna a tormentarlo. Lo fa attraverso un suo ex partner dei tempi dell’esercito. Risentir parlare di lui riapre una ferita, il che ci aiuterà a comprendere ancora meglio il suo complesso personaggio. Il suo vecchio commilitone è implicato in un’esplosione letale. L’FBI fa partire un’indagine sulla sparizione di Roy, mentre Upton inizia a crescere la pressione per il segreto che condivide con Voight.

Chicago PD 9 anticipazioni quarto episodio

Il titolo del quarto episodio di Chicago PD 9 è Nell’oscurità. Upton e Tuzek rispondono a una chiamata d’emergenza all’interno di una casa abbandonata. Un caso decisamente complesso, che li spinge a impelagarsi lungo un sentiero oscuro. A ciò si aggiunge la pressione per il segreto che Upton e Voight condividono, che prima o poi gli si ritorcerà contro.