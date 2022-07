Domina Finn Bennett: chi è Marcello nella serie con Kasia Smutniak

Domina è una serie TV italo-britannica del 2021 con protagonista Kasia Smutniak, che interpreta Livia Drusilla.

Grande successo su Sky per Domina, che vanta un cast alquanto ricco. Kasia Smutkiak interpreta Livia Drusilla, che lei stessa ha definito la prima femminista. Figlia di Livio Druso, senatore romano. È costretta ad assistere alla rovina della propria famiglia per mano degli uomini di Gaio, futuro imperatore Augusto. Intrappolata in un matrimonio infelice, per salvarsi si rivolge all’acerrimo nemico, divenendo sua moglie e di conseguenza la donna più potente di Roma. Lo affianca e consiglia, insegnandogli al tempo stesso ad amare.

Finn Bennett chi è Marcello

Tra i personaggi di Domina vi è anche Marcello, interpretato da Finn Bennett. Il suo ruolo è quello del figlio maschio di Ottavia, adottato da suo zio Gaio al fine di divenire un giorno il suo degno successore.

Come detto, la produzione di Domina è italo-britannica. Non sorprende dunque la presenza in massa di attori e attrici dal Regno Unito. Finn Bennett è un attore molto talentuoso, che promette decisamente bene negli UK. Ha 28 anni ed è alto 1.78 m. Ha iniziato a recitare quando era molto giovane, prendendo parte da allora a svariati film e serie TV.

Ha fatto il suo debutto in televisione nel 2010 nello show Foyle’s War. Tra i progetti iniziali più rilevanti sono Liar e Kiri. Al novero occorre aggiungere The Nevers, Top Boy e Le cose che non ti ho detto. Tiene molto alla sua privacy e per questo non abbiamo informazioni sulla sua vita privata, se sia sposato o meno, o tantomeno impegnato in una relazione o single.