Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati: l’amore è tornato tra i due, dopo che si erano lasciati per motivi che sono stati resi noti solo dopo tempo.

Sono arrivate le attesissime nozze tra Jennifer Lopez e Ben Affleck. I due erano tornati insieme, un fuoco tornato ad ardere a distanza di tanti anni, e ora hanno sancito il loro amore con un matrimonio sotto traccia. Niente di eclatante, non ci sono state grandi feste e celebrazioni, ma stando a quanto riporta il sito TMZ, i due si sono sposati nella Contea di Clark sabato, ma non ne hanno dato notizia ufficiale.

Anche fonti vicine alla coppia confermano le nozze, non le prime per i due. JLo ha ben tre matrimoni alle spalle, l’ultimo con Marc Anthony da cui ha divorziato nel 2011. L’attore di Argo invece è stato sposato per ben dieci anni con Jennifer Garner, con la separazione arrivata nel 2018. Ora quindi arriva un nuovo matrimonio, che fa rivivere un amore che era terminato nel 2004.

Jennifer Lopez e Ben Affleck: perché si erano lasciati

La cantante di Let’s get loud e l’attore di Batman sono stati insieme dal 2002 al 2004. I due al tempo poi si erano lasciati all’improvviso, non fornendo troppe spiegazioni e incuriosendo tantissimo i fan. A lungo i motivi di questa separazione sono stati ignoti, poi però Jennifer Lopez li ha raccontati in un’intervista a Rolling Stones Usa una volta che è tornata insieme all’attore.

JLo ha raccontato di aver vissuto al tempo con Ben Affleck uno dei periodi più belli della sua vita, ma che a creare distanza tra loro è stato il modo in cui il mondo esterno, ovvero il pubblico e i media, li percepivano. La cantante di On the floor è stata vittima di attacchi razzisti e sessisti su moltissimi media, al centro c’erano le sue origini ispaniche e le differenze razziali con il suo attuale marito. Tra loro chiaramente ciò non era un problema, ma la pressione dall’esterno è stata sempre più forte ha portato la coppia al limite, alla decisione di lasciarsi.

Dopo tanti di distanza i due si sono ritrovati. Il loro amore è sempre rimasto vivo sotto lo scorrere del tempo e le varie relazioni che ci sono state nel corso del tempo e ha trovato quindi il modo di tornare a palesarsi. Jennifer Lopez ha raccontato che avere una seconda possibilità in amore è una cosa bellissima e ora si gode l’amore con Ben Affleck come non ha potuto fare venti anni fa.