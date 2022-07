Michael Jordan è a Milano per comprare dei sigari pregiati, ma questo non è l’unico motivo che lo porta in Italia, con cui ha un legame da tempo.

Sta spopolando l’immagine di Michael Jordan in Italia, precisamente a Milano. La leggenda dei Chicago Bulls è arrivato in questi giorni nella città lombarda ed è stato immortalato in una tabaccheria milanesi, situata in via Anfossi 28. Non una tabaccheria qualsiasi, anche perché sennò non avrebbe attirato la stella del basket, ma la famosa La Casa del Habano, un marchio ormai internazionale molto famoso nella vendita di tabacchi.

Questo però non è l’unico motivo che porta Michael Jordan in Italia. Il fenomeno del canestro ha infatti un legame molto saldo col bel paese, grazie in particolare a un episodio che risale a parecchio tempo fa, quando MJ iniziava a spadroneggiare sul parquet.

Michael Jordan: il legame con l’Italia

Nell’estate 1985 Michael Jordan è stato protagonista di un tour in Italia, organizzato dalla Nike. Il 26 agosto di quell’anno His Airness si trovava al Palasport di Trieste per giocare un’amichevole contro la Juve Caserta con la maglia della Stefanel. Inizialmente MJ doveva giocare un tempo con Trieste e uno con Caserta, poi alla fine scelse di giocare solo con la squadra di casa. L’ex fenomeno dei Chicago Bulls ovviamente fu il grande protagonista della serata, segnando 41 punti e portando Trieste alla vittoria, ma quella partita rimane indimenticabile per una schiacciata Tomahawk con cui Jordan addirittura ruppe il tabellone. L’incidente fu anche molto pericoloso e causò la lacerazione del tendine a un altro giocatore, ma incredibilmente MJ non si fece nulla.

Dopo quell’incontro Michael Jordan si spostò in diverse location italiane, dalla Valtellina a Bormio, e in quei giorni nacque un legame profondo con l’Italia, tanto che il campione vi torna spesso con piacere. Quattro anni fa MJ è stato avvistato nella costiera amalfitana, mentre nel 2018 visitò gli Uffizi di Firenze. Ora il pluricampione NBA è tornato in Italia, ha scelto Milano e ha comprato i pregiati sigari de La Casa del Habano.

Casa del Habano dove si trova e perché è famosa

A raccontare la visita di Michael Jordan è stato Luca Borla, titolare del famoso negozio di tabacchi che si trova a Via Anfossi a Milano, mandando una foto all’account “La Giornata Tipo”. Come detto, la Casa del Habano è un famosissimo rivenditore di tabacchi, capace di raggiungere una fama globale. Il punto di forza del negozio è la vendita del sigaro cubano, ma si trovano molti prodotti particolari legati sempre al mondo dei tabacchi.

La Casa del Habano si trova in via Anfossi a Milano ed è stata aperta dai due fratelli Borla, Luca e Simone, nel 2006. Da quel momento il loro negozio è diventato un punto di riferimento per tutti gli appassionati di sigari, che lì possono trovare un’altissima selezione di prodotti.