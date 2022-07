Vite al limite Tammy Patton oggi che fine ha fatto FOTO

La complessa storia di Tammy Patton, raccontata a Vite al Limite, ha fatto molto discutere. La donna, al tempo 41enne, era arrivata a superare i 250 kg.

La dura realtà raccontata da Vite al Limite è che quasi sempre alla base dell’eccessivo e pericoloso aumento di peso dei protagonisti delle storie proposte vi sono dei traumi profondi. È il caso di Tammy Patton, il cui difficile passato l’ha condotta a ingrassare senza sosta, ingurgitando costantemente junk food e perdendo la propria autonomia.

Vite al Limite Tammy Patton

Dopo aver raggiunto un punto critico, Tammy Patton ha deciso di fare di tutto per riprendere tra le mani le redini della propria vita. Si è così rivolta al dottor Now, partecipando a Vite al Limite. Il suo peso superava i 250 kg al momento della sottoscrizione. Fare qualcosa era un dovere per se stessa, raggiunti ormai i 40 anni.

Tanti i problemi fronteggiati nel corso della sua vita. Suo padre era tossicodipendente, il che ha stravolto le finanze della sua famiglia, oltre che lasciare delle profonde cicatrici in tutti i componenti. Lei era solo una bambina e ha annegato la sofferenza nel cibo. Il suo processo d’aumento peso ha avuto inizio quando aveva appena 9 anni. Il suo rapporto con il junk food è diventato rapidamente malato, arrivando a toccare quota 269 kg a 41 anni.

A convincerla a prendere parte al programma, mettendosi alla prova con il percorso studiato dal dottor Now, sono state le sue figlie Alize e Serenetti, di 19 e 21 anni al tempo delle riprese. Alla fine della sua puntata vediamo come sia riuscita a ridurre il suo peso. Ha mantenuto la parola data alla sua famiglia, perdendo molto peso e iniziando un processo che dura ancora oggi. Il severo programma del dottor Now le ha permesso di perdere ben 57 kg. Un traguardo davvero notevole, frutto di una grande forza di volontà. Non voleva più dover chiedere aiuto alla propria famiglia per ogni minima azione. Ritornare a una autonomia dei movimenti era il primo grande passo da compiere.

Vite al Limite Tammy Patton oggi

Tammy Patton è molto presente sui social e aggiorna con grande frequenza i suoi follower. Il percorso di perdita di peso prosegue e, in generale, è ancora viva in lei la voglia di uno stile di vita più salutare. Pare abbia raggiunto quota 150 kg. È tornata a mostrarsi in scatti fotografici che la ritraggono a figura intera, simbolo di una ritrovata fiducia in sé. Non intende rallentare e ricommettere gli errori del passato. La sua vita è cambiata e non potrebbe essere più felice. Gli ultimi aggiornamenti riguardano il suo intervento di bariatric sleeve, che riduce la produzione di alcuni ormoni, agendo sul tubo digerente. Tali ormoni sono responsabili della fame. Un passo cruciale