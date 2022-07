Arisa ad Amici ma la stoccata social fa tremare tutti “porci”

Arisa potrebbe fare il proprio ritorno ad Amici, ma si rende anche protagonista di una stoccata sui social che fa molto discutere.

Non è sicuramente una che le manda a dire Arisa, che è pronta a tornare ad Amici, ma nell’attesa si è resa protagonista di una misteriosa stoccata sui social. Su Instagram la cantante di Controvento ha pubblicato un post con un lungo commento, in cui spicca la frase “i porci devono stare con i porci e mangiarsi tra loro”. Un commento enigmatico e inquietante, che fa da culmine a un lungo post in cui Arisa parla della vita, dei suoi inciampi e con una lunga metafora sostanzialmente parla dell’inutilità di essere buoni con chi non lo è. Una stoccata che fa molto riflettere e che ha aumentato il dibattito intorno alla cantante di Sincerità.

Arisa: la stoccata sui social

Ha fatto tanto discutere questo post, in cui Arisa ha pubblicato una foto con una serie di maialini con un fiocco rosso al collo e il lungo commento cui abbiamo accennato. Scendendo maggiormente nel dettaglio, la cantante di La notte parla della vita, personificandola. Questa spesso inciampa e allora prova a capire perché succede ciò, perché non riesce ad andare avanti per la sua strada, ma intanto il tempo passa e lei continua a cade.

Allora parte la riflessione, sull’inutilità di “imbuonire” chi non vuole essere buono e sul non dare le perle ai porci. Qui quindi il tanto discusso commento sui porci che si mangiano tra loro, che cela il messaggio che essere buoni con chi non lo merita è inutile, è una perdita di tempo, tanto questi (i porci) non saranno mai riconoscenti e continueranno sempre ad attaccarsi, perché i porci sono onnivori e, se assaggiano il sangue, vogliono continuare a mangiarne.

Una stoccata molto decisa, anche inquietante, e chiaramente la curiosità riguarda il destinatario, o i destinatari, di questo messaggio. Impossibile capirlo senza maggiori approfondimenti, vedremo se Arisa farà luce a riguardo nei prossimi tempi.

Arisa: il ritorno ad Amici

Intanto, nel futuro di Arisa c’è il ritorno ad Amici. A lanciare questa indiscrezione Tv Blog, che apre però alla questione professori, che col ritorno della cantante sono troppi. Sono diversi gli scenari che si profilano a questo punto: con le conferme di Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini, potrebbe perdere il posto Anna Pettinelli, a meno che la bionda show girl non decida di passare alla danza, a questo punto a salutare potrebbe essere Raimondo Todaro. Un ultimo scenario invece porta all’aumento del numero di professori, che potrebbero diventare otto con l’aggiunta di un maestro di danza.

Vedremo dunque come verrà sbrogliata questa matassa che riguarda i prof di Amici, intanto la notizia è il ritorno di Arisa, anche se fa tremare tutti con questa stoccata. Nei prossimi tempi conosceremo meglio il quadro di questa situazione: sicuramente quello che riguarda gli insegnanti, l’auspicio è che si capisca qualcosa in più anche del messaggio della cantante.