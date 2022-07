Chi è il Gabibbo in realtà? Incredibile ne sono due FOTO

Vi siete di certo chiesti chi è il Gabibbo, chi si nasconde all’interno di quel simpatico costume rosso. La risposta potrebbe sorprendervi.

Vi sareste mai aspettati che dentro il divertente e amato Gabibbo, ormai figura immancabile nel palinsesto di Mediaset, non vi fosse una sola persona? Gestire la mascotte di Striscia La Notizia, simbolo del programma satirico e unico pupazzo ad aver mai vinto il Telegatto, è più complesso di quanto il pubblico possa pensare. Paperissima Sprint inoltre è diventato da anni il suo regno e i bambini ne sono grandi fan. Ecco il mistero che si cela dietro, o meglio dentro, la maschera.

Chi è il Gabibbo?

Il Gabibbo non è di certo il primo e unico pupazzo ad aver fatto il proprio esordio nella televisione italiana. Basti pensare a Dodò de L’albero azzurro, così come a Uan di Bim Bum Bam. Il rosso simpaticone di Striscia La Notizia è però senza dubbio il più longevo di tutti. Un record che non si batte e una continuità che sembra nessuno abbia intenzione di interrompere, almeno fino a quando i programmi di Antonio Ricci andranno in onda. Il segreto del pupazzo è che servono due persone per regalare al pubblico quei brevi momenti di ilarità nello studio del TG satirico. Per spiegare chi è il Gabibbo occorre sottolineare come movimento e voce appartengano a persone differenti. A parlare ci pensa da anni Lorenzo Beccati, autore di successo. A muoverlo, invece, è stato dal 1990 al 2017 il grande Gero Caldarelli. Celebre mimo professionista deceduto all’età di 75 anni. La redazione di Striscia lo ricordò così: “Gero è riuscito a dare a un pupazzo, che nasceva arrogante, grazia e poesia”.

Chi c’è dentro il Gabibbo oggi

Sappiamo che negli ultimi mesi di vita si era alternato con il suo allievo Rocco Gaudimonte, che ha potuto indossare il costume del Gabibbo in quella fase, per poi sostituire Caldarelli del tutto dopo la sua scomparsa. È un attore comico e nel corso della sua carriera ha collaborato con Maurizio Costanzo a Buona Domenica, Simona ventura a Quelli che il calcio, Maurizio Crozza a La grande notte e Michele Cucuzza a La vita in diretta. È inoltre un insegnante e coreografo di Jazz e Swing. Nella foto qui di di seguito è possibile vedere chi è il vero volto del Gabibbo in realtà. È come lo immaginavate?