A Pippo Baudo cosa è successo? Perché figlio è tornato 

Come sta Pippo Baudo? Il figlio è tornato dall’Australia per stargli vicino. Il celebre conduttore fa preoccupare i fan.

La decisione del figlio di Pippo Baudo di tornare in Italia dall’Australia ha mandato in allarme i fan dello storico conduttore, ancora amatissimo. Lui si chiama Alessandro Baudo e nel corso di una recente intervista ha spiegato il suo gesto, tranquillizzando tutti e sottolineando tutto l’amore che prova per suo padre.

Pippo Baudo come sta: il figlio torna a casa

Dall’Australia all’Italia, un lungo viaggio per stare al fianco del padre. Il figlio di Pippo Baudo, Alessandro, ha deciso di ritornare nel suo Paese natale per assicurarsi che il celebre conduttore stesse bene. Intervistato dal settimanale Di Più, ha spiegato i motivi della scelta, che ha un impatto enorme sulla sua vita ovviamente. Il motivo principale? La necessità d’essere presente per qualsiasi evenienza, senza dover fare il giro del mondo per correre da lui in caso di necessità. Vi è dunque una ragione scatenante? Un motivo ben preciso che gli abbia fatto prendere oggi questa decisione? Ecco le sue parole.

“Mio padre ha la sua bella età. La tempra resta forte e la voce è squillante. La mia scelta di tornare in Italia, dall’Australia, è anche un modo per dirgli che ci sono, che sono vicino a lui e che se ha bisogno, posso correre lì”. Sappiamo che si è trasferito a Terni, mentre Pippo Baudo vive a Roma. Li dividono 100 km appena. Un bel cambio nella sua quotidianità, considerando come in Australia si sia fatto una vita.

Chi è Alessandro Baudo

Pippo Baudo si è sposato per due volte e ha altrettanti figli. Da Mirella Adinolfi ha avuto Alessandro, nato nel 1962 ma riconosciuto dal presentatore soltanto nel 1996. Dalle nozze con Angela Lippi ha invece avuto Tiziana, oggi sua segretaria e assistente, nata nel 1970. Alessandro ha un figlio, Sean, primo nipote di Baudo, nato nel 1990 (gli altri due sono Nicholas e Nicole, gemelli del 2010 e figli di Tiziana). Oggi Pippo è addirittura bisnonno, all’età di 86 anni, dal momento che nel 2010 il nipote Sean ha avuto un bambino.

Alessandro Baudo è cresciuto con la madre Mirella, oggi 91enne, e il marito Tullio Formosa. Nel 2017, ospite di Domenica Live, raccontò un po’ la sua storia: “Ricordo che papà era come uno zio. Credevo mio padre fosse Tullio. Sono fortunato ad averne avuti due. Pippo era molto affettuoso e mi ha sempre voluto bene”. La verità è venuta a galla solo dopo la morte del patrigno. Ha spiegato come sia stato uno schock: “Anch’io ero padre e non provo rancore. Lo stupore resta ma poi, dopo un bel po’, riesci a recuperare. Abbiamo in seguito avuto modo di conoscerci. È una persona pulita e onesta”.