Rosa Perrotta Pietro Tartaglione in crisi? Indizio Instagram

Rosa Perrotta Pietro Tartaglione sembra essere scoppiata una profonda crisi tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne.

“È crisi profonda tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione”. Così Alessandro Rosica, protagonista della pagina Instagram Investigatore_socialofficial_ ha riportato la notizia che riguarda i due ex protagonisti di Uomini e Donne. Sono passati cinque anni dalla scelta compiuto nel parterre di Canale 5, momento ricordato tra l’altro tramite i canali social dall’ex tronista proprio un mese fa. Ora tra i due sembra essere scoppiata una crisi molto importante, che rischia di mettere la parola fine alla relazione tra due dei protagonisti più amati dello show di Maria De Filippi.

Rosa Perrotta Pietro Tartaglione si sono lasciati?

Come detto, la notizia arriva da Alessandro Rosica, che racconta come molti utenti da giorni avevano notato atteggiamenti strani e li avevano segnalati alla pagina Instagram. Rosica ha dunque deciso di approfondire, scoprendo che tra i due c’è una crisi così profonda da farli addirittura dormire separati. Alla base di questo momento turbolento non c’è alcun tradimento, ma non sono chiari i motivi delle incomprensioni.

Da parte dei diretti interessati non è arrivata nessuna dichiarazione, anzi la coppia negli ultimi giorni ha scelto di trascorrere una vacanza a Ischia, per ritrovare probabilmente la tranquillità mancata negli ultimi giorni. Già in passato Rosa e Pietro hanno passato dei momenti difficili, superati però anche con la nascita dei due figli Mario Achille e Domenico Ethan. Ora le voci della crisi tornano ad avvolgere la coppia nata a Uomini e Donne, vedremo se anche stavolta Rosa e Pietro riusciranno a superare la crisi e a far vincere l’amore, o se stavolta è giunto l’epilogo della loro storia.

Rosa Perrotta Pietro Tartaglione: il percorso a Uomini e Donne

Rosa e Pietro sono stati protagonisti dello show di Canale 5 nel 2017. Sul trono sedeva la donna, che alla fine del suo percorso si è trovata a dover scegliere tra Alex Adinolfi e, ovviamente, Tartaglione. Quello di Rosa è stato un percorso emozionante, la ragazza ha più volte ammesso di essere riuscita finalmente a essere sé stessa lì sul trono e ha portato sino alla fine i due pretendenti, senza mai far capire su chi sarebbe caduta la sua scelta e baciandoli solo all’ultima esterna.

Fino alla fine dunque regnava l’incertezza, con Alex e Pietro che avevano entrambi delle ragionevoli speranze. Alla fine, come sappiamo, Rosa ha scelto il padre dei suoi figli, una decisione forse sorprendente, che si è dimostrata azzeccata. I due, fuori dal programma, hanno coltivato la loro storia d’amore, superando momenti bui e allargando la famiglia con l’arrivo dei due bimbi. Ora pare che la crisi torni a farsi sentire nelle loro vite, vedremo se anche stavolta Rosa e Pietro sapranno superarla.