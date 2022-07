Veronica Lario che fine ha fatto l’ex moglie di Berlusconi

Il 19 luglio è il compleanno di Veronica Lario, che compie 66 anni. Cosa fa oggi l’ex moglie di Silvio Berlusconi?

Dopo il divorzio da Berlusconi, Veronica Lario (pseudonimo di Miriam Raffaella Bartolini) si è guadagnata il totale silenzio, o quasi, intorno alla sua persona. Vive lontano dai riflettori, anche se di lei sappiamo ancora qualcosa, come ad esempio il suo ultimo maxi acquisto. Nata a Bologna il 19 luglio 1956, è un’ex attrice, anche se il pubblico la ricorda di fatto per essere stata la seconda moglie di Berlusconi, dalla quale ha poi scelto di divorziare. Una figura molto forte, per anni tra i maggiori soci della società editrice del quotidiano Il Foglio. Intervistata da Paola Severini Melograni nel libro Le mogli della Repubblica e raffigurata nel film di Paolo Sorrentino, Loro, da Elena Sofia Ricci.

Veronica Lario oggi: che fine ha fatto

In occasione del compleanno di Veronica Lario, che compie 66 anni il 19 luglio, proviamo a gettare luce sulla sua vita, ormai ben distante da Berlusconi, dal quale si è separata nel 2009. Nonostante siano trascorsi più di 10 anni, per molti il suo nome è ancora strettamente legato a quello dell’ex Premier.

Influisce su tale percezione anche il lungo processo inerente il loro divorzio. L’assegno di mantenimento in suo favore è stato pattuito in tribunale, pari a 1.4 milioni di euro al mese. Era il 2015 e due anni dopo la Corte d’Appello di Milano ha accolto il ricorso della difesa di Berlusconi, stabilendo come questi non dovesse versare tale cifra, chiamando la Lario a restituire quanto percepito (circa 60 milioni di euro dal 2014). Lei presentò ricorso in Cassazione, che nel 2019 ha confermato la sentenza d’appello, obbligandola a non percepire più l’assegno. Al contempo, però, non dovrà restituire quanto già ricevuto.

Veronica Lario casa nuova

Di recente è tornata a far parlare di sé per un importante investimento immobiliare, che la “avvicina” all’ex Berlusconi. è infatti divenuta proprietaria della Villa Sada di Lesmo, attraverso la sua società Big Bang Srl. Ci troviamo di fatto di fronte Villa Gernetto, dove l’ex Cavaliere spesso organizza incontri istituzionali. È inoltre nei pressi della Cascina Boffalora, che ospita i calciatori del Monza nel ritiro pre-stagionale.

Quando si parla di Villa Sada non si può non pensare alla residenza storica della famiglia Simmenthal. Sappiamo che lei non ci vivrà, almeno per ora. Esiste infatti un usufrutto vitalizio intestato ad Augusta Bernardo, vedova di Claudio Sada, figlio del fondatore della storica azienda, Gino Alfonso. Non conosciamo le cifre dell’investimento ma sappiamo che la villa è di ben 1895 metri quadrati, ai quali si sommano la villetta del custode e i terreni tutt’intorno. Dovesse mai decidere di trasferirvi, sarebbe sorprendente vicina di casa del suo storico ex.

Veronica Lario prima e dopo

Come detto, Veronica Lario è un’ex attrice. Ricordiamo Tenebre di Dario Argento e Sotto… sotto… strapazzato da anomala passione di Lina Wertmuller, film nei quali ha recitato negli anni ’80 dopo aver mosso i primi passi in TV e a teatro. Vediamo com’è cambiata nel tempo. In questo scatto è al fianco dell’allora compagno Enrico Maria Saleno. Era il 1979 e la sua carriera da attrice aveva già avuto inizio.

In quest’altra foto, invece, la vediamo negli anni ’90 al fianco dell’ormai ex marito Silvio Berlusconi. Sorridente e raggiante, con colori differenti rispetto a quelli di più di 10 anni prima.

Oggi si mostra pochissimo. Ama trascorrere il suo tempo in Svizzera, soprattutto a S. Chanf. Appassionata di snowboard, si tiene in forma praticando molto sport. È una nonna felice e si gode i suoi anni lontano dai riflettori.