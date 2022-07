Battiti Live Gregoraci come Marilyn: siparietto piccante VIDEO

A Battiti Live Elisabetta Gregoraci con il suo fisico mozzafiato involontariamente ha ricordato Marilyn: galeotto il vento…e lo spacco

Elisabetta Gregoraci è la regina di Battiti Live anche nel 2022. Ieri sera nella terza serata dello show in onda su Italia 1 e già live su TeleNorba indossava un abito verde elegante e sensuale che metteva in evidenza il suo fisico perfetto. L’outfit firmato Balde consisteva in un abito lungo verde muschio lungo e con uno spacco vertiginoso, bretelline sottili e scollo non hanno potuto competere con questo dettaglio glamour che ha subito infiammato su Instagram e Twitter i follower. Le gambe di Elisabetta sono da sempre uno dei punti di forza della sua straordinaria bellezza ma alla terza serata di Battiti Live sono state protagoniste di un siparietto piccante.

Battiti Live Elisabetta Gregoraci siparietto piccante come Marilyn

La Gregoraci ad inizio dello show della terza serata del programma musicale per l’occasione a Gallipoli stava intervistando Irama prima che il cantante iniziasse il suo show con il singolo Pampampampampam. La conduttrice stava elogiando la voce di Ovunque Sarai per gli oltre 30 dischi di platino in carriera e per il miliardo di stream raggiunti dai suoi brani quando accade l’imprevisto che ha fatto sorridere i fan. Il vento era forte a Gallipoli e con una folata è letteralmente volato via, lo spacco si è aperto mostrando per un secondo lo stacco di coscia perfetto della bellissima Gregoraci. I telespettatori hanno potuto apprezzare solo per un attimo il fisico dell’ex moglie di Briatore perché con la sua sagacia è riuscita con un movimento lesto a coprirsi rapidamente.

Con un lieve imbarazzo e sorridendo, con professionalità ed esperienza, ha concluso l’intervista introducendo sul palco Irama che ha fatto scatenare il pubblico presente a Gallipoli grazie alla sua hit estiva del 2022. Per Elisabetta Gregoraci tantissimi i complimenti per l’outfit mostrato, elegante e che le donava molto. Il siparietto piccante che ha visto protagonista la Gregoraci ieri sera nella terza serata di Battiti Live ha ricordato un’iconica scena di un film di Marilyn Monroe Quando la moglie è in vacanza. Solo pochi anni fa si è scoperto che proprio quella scena entrata nella storia del cinema fu girata due volte: una a New York e l’altra negli studi cinematografici di Los Angeles. Il motivo fu la gelosia di Joe DiMaggio, all’epoca marito di Marilyn Monroe che riteneva ci fosse troppa gente durante le riprese nella Grande Mela.