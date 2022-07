Chicago Fire 10 anticipazioni seconda puntata del 27 luglio

Chicago Fire 10 è in prima TV in chiaro su Canale 5 con tre episodi ogni mercoledì. Ecco le anticipazioni della seconda puntata del 27 luglio.

Appuntamento fissato per gli episodi quattro, cinque e sei di Chicago Fire 10, dal titolo La cosa giusta, Duecento e Nessuna via d’uscita. Un trittico in onda mercoledì 27 luglio a partire dalle ore 21.24, in prima serata su Canale 5. Chi volesse recuperarle con calma potrà poi farlo sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Chicago Fire 10 anticipazioni episodio 4

Il quarto episodio di Chicago Fire 10 ha come titolo La cosa giusta, in originale è The Right Thing. È andato in onda per la prima volta il 13 ottobre 2021 negli USA e il 7 dicembre in Italia. Stando alle anticipazioni vedremo Kidd mostrarsi ormai a proprio agio nel ruolo di tenente. È molto cresciuto a livello personale. Il capo Hawkins è invece in viaggio con l’ambulanza 61, così da saperne di più sul conto di Brett. Casey sarà impegnato in un viaggio fuori città, mentre un appuntamento notturno con Ritter si trasformerà in una situazione di estrema emergenza.

Chicago Fire 10 anticipazioni episodio 5

Il quinto episodio di Chicago Fire 10 ha come titolo Duecento, in originale è Two Hundred. È andato in onda per la prima volta il 20 ottobre 2021 negli USA e il 14 dicembre in Italia. Stando alle anticipazioni il titolo fa riferimento al fatto che sia stata raggiunta la soglia dei duecento episodi nell’amato show. Casey prende una decisione che cambierà per sempre la sua vita. Gallo, Violet e Ritter, invece, accettano di prendere parte a un’intervista corredata da un servizio fotografico. Un po’ di pubblicità non fa mai male. A questo momento divertente si contrappone però la scelta di Brett e Mouch di lasciare il programma paramedico. Cruz invece si avvicina alla paternità.

Chicago Fire 10 anticipazioni episodio 6

Il sesto episodio di Chicago Fire 10 ha come titolo Nessuna via d’uscita, in originale è Dead Zone. È andato in onda per la prima volta il 27 ottobre 2021 negli USA e il 21 dicembre in Italia. Stando alle anticipazioni, questo è il primo episodio senza Matt Casey, che ha salutato tutti per trasferirsi temporaneamente in Oregon. Si prenderà così cura dei figli di Andrew Darden, Ben e Griffin. In questo appuntamento vedremo una grave violazione della sicurezza nelle reti informatiche della città. Ciò manderà in allarme la caserma 51, con i veterani che dovranno prendere tra le proprie mani questa situazione sconvolgente.

Chicago Fire 10 addio Casey