Cristiana Capotondi incinta: chi è il futuro papà e la castità

Cristiana Capotondi a 42 anni sarebbe incinta del suo primo figlio dallo storico compagno Andrea Pezzi. Anni fa parlò di castità

Cristiana Capotondi a 42 anni di età sta per diventare mamma, o meglio sarebbe. A diffondere la notizia il settimanale Diva e Donna che ha lanciato l’indiscrezione sull’ultima copertina in edicola in queste ore. Una fonte autorevole dunque per una lieta notizia, una gravidanza per l’attrice di Notte prima degli Esami che sta facendo letteralmente impazzire di gioia i fan sui social. Chi è il papà del futuro bebè? Ovviamente il compagno storico Andrea Pezzi imprenditore digitale ed ex volto di MTV legato in passato a Claudia Pandolfi.

Cristiana Capotondi incinta

Cristiana Capotondi incinta è il coronamento di un amore nato nel 2006. L’attrice e Andrea Pezzi si sono conosciuti durante un viaggio in aereo, lei ne rimase affascinata e a lui piaceva da sempre anche attraverso lo schermo. Hanno iniziato a sentirsi e il primo vero appuntamento è stato dopo la registrazione di una puntata della trasmissione televisiva Kitchen, cult di MTV condotto dal futuro papà del figlio di Cristiana Capotondi. Da quel momento in cui è stata lei a fare il primo passo, i due non si sono più lasciati vivendo 16 intensi anni d’amore. Eppure anni fa l’attrice aveva più volte chiuso sulla possibilità di un matrimonio con il suo compagno e di avere figli.

Bisogna arrivarci ognuno con i propri tempi

Queste furono le parole di Cristiana Capotondi sull’eventualità di una gravidanza. C’è un’altra piccola curiosità sulla coppia. Anni fa quando Cristiana aveva 26 anni e 33 anni lui decisero di affrontare un periodo di castità. A spiegare il perché di questa scelta, come dicevamo lo stesso Andrea Pezzi che dichiarò che dopo una serata in compagnia di una donna più matura, l’attrice rimase colpita dai discorsi di lei a tal punto da intraprendere questa esperienza come se volesse cancellare i rapporti passati e ricominciare da zero una nuova vita sotto le lenzuola. Il risultato è stato che dopo questo periodo di astinenza, il rapporto è ripartito ancora più saldo e passionale di prima.

Cristiana Capotondi oggi stando a Diva e Donna è incinta e lontano dal piccolo e grande schermo perché è capo della delegazione nazionale femminile di calcio e vicepresidente dell’associazione IoSono, una gravidanza che arriva a sorpresa ma che nel caso fosse confermata, attesta ulteriormente il grande amore tra i due.