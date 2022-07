Davide e Chiara di Uomini e Donne crisi nera “sto male”

AGGIORNATO Davide Donadei e Chiara Rabbi tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne ci sarebbe una crisi nera, certificata da un gesto deciso della donna.

Scoppia la crisi per un’altra coppia nata a Uomini e Donne. Dopo la notizia delle difficoltà sorte nella relazione tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, arrivato brutti aggiornamenti anche su un’altra coppia che si è formata nello show di Canale 5. Si tratta di Davide Donadei e Chiara Rabbi e la notizia viene riportata, tramite le proprie storie su Instagram, da Deianira Marzano, che parla addirittura di crisi nera.

Davide Donadei e Chiara Rabbi: la crisi e il gesto

A certificare l’esistenza e la forza di questa crisi secondo l’influencer ci sarebbe il forte gesto dell’ex corteggiatrice, che sarebbe tornata a Roma con la volontà dunque di allontanarsi dal suo fidanzato. Non è la prima volta comunque che si parla di una situazione non molto tranquilla tra i due. Problemi sono sorti diverse volte in questo anno e mezzo in cui i due stanno insieme, lo scorso aprile Chiara ha raccontato a Uomini e Donne Magazine che la sua relazione con Davide procedeva alla grande, anche se c’erano stati alti e bassi.

Chiara si è trasferita da Davide in Puglia e i due hanno cominciato la convivenza. Insieme i due ex protagonisti di Uomini e Donne hanno anche superato momenti di tensione, dovuti principalmente alla gelosia della donna, come lei stessa ha raccontato. Momenti comunque che erano stati ampiamente superati, ora però tra i due è subentrata una forte crisi, che però non si sa a cosa sia dovuta.

Non sono stati forniti dettagli a riguardo, ma il fatto che Chiara sia tornata a Roma sicuramente non lascia presagire una situazione tranquilla. La stessa Chiara è intervenuta nelle sue storie Instagram difendo che è nella Capitale per un evento senza smentire nè confermare la crisi con Davide. Ha aggiunto che dorme poco, non sta tanto bene e ha perso qualche kilo.

Davide Donadei e Chiara Rabbi: il percorso a Uomini e Donne

Si è concluso nel febbraio 2021 il percorso sul trono di Uomini e Donne di Davide Donadei. Il tronista è arrivato alla fine del suo cammino nello show di Canale 5 con la scelta da effettuare tra Chiara Rabbi e Beatrice Buonocore, due ragazze con cui l’uomo ha condiviso un lungo e intenso percorso di cinque mesi. Con entrambe Davide è riuscito a costruire un legame e ha vissuto momenti importanti, ma alla fine la sua scelta è ricaduta su Chiara, la corteggiatrice capace di attirare la sua attenzione si dalla prima volta che l’ha vista.

Così dopo un cammino lungo mesi Davide Donadei e Chiara Rabbi sono usciti da Uomini e Donne e hanno cominciato la loro vita insieme, andando a convivere. Tutto sembrava poter andare per il meglio, ma ora è arrivata questa crisi che mette a serio rischio il futuro della coppia.