Mara Carfagna com’era a Miss Italia e sul calendario FOTO

Ricordate Mara Carfagna a Miss Italia? Sapevate che ha fatto un calendario? Ripercorriamo il passato del Ministro nel governo Draghi.

Nata a Salerno il 18 dicembre 1975, Mara Carfagna aveva ben altri obiettivi da giovane rispetto alla vita politica. Difficile pensare come da giovane aspirante miss pensasse a quando un giorno sarebbe divenuta Ministro. Ha vissuto a Potenza fino al 1981, anno di trasferimento nella città campana, figlia di Salvatore Carfagna e Angela Bianculli. Diplomata in ballo presso il Teatro San Carlo di Napoli, completa il percorso di studi presso il liceo scientifico e studia recitazione e pianoforte. Vuole perfezionarsi come ballerina e così vola a New York dopo le superiori. Da qui ha inizio il suo percorso artistico, che però la condurrà altrove sorprendentemente.

Mara Carfagna Miss Italia

Nel 1997 è stata eletta Miss Prima dell’anno. Un titolo che le ha aperto le porte delle finali di Miss Italia, dove ottenne il sesto posto, incoronata Miss Cinema. L’esordio in televisione è avvenuto grazie a Domenica In, come co-presentatrice. Era la stagione 1997-98, con Fabrizio Frizzi alla guida. Si laurea in Giurisprudenza nel 2001 e dal 2000 al 2004 è co-conduttrice de La domenica del villaggio di Davide Mengacci. Presenta poi Piazza Grande e nel 2006 viene eletta in Parlamento. L’avvicinamento alla politica avviene però due anni prima, come coordinatrice del movimento femminile interno di Forza Italia, in Campania.

Mara Carfagna calendario

Nel luglio 2001 arriva in edicola il suo Mara Carfagna calendario Maxim, che fa sognare in molti. Scatti più volte riapparsi nel corso degli anni, come nel 2008 quando è stata nominata Ministro delle Pari Opportunità. Lo stesso dicasi per l’anno precedente, quando Silvio Berlusconi disse pubblicamente che l’avrebbe sposata, se non fosse stato già legato a Veronica Lario, che pretese poi pubbliche scuse.