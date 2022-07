Pajtim Kasami chi è il calciatore paparazzato con Eleonora Berlusconi

Pajtim Kasami chi è il calciatore con un passato in Italia, “amico speciale” di Eleonora Berlusconi, con cui è stata paparazzata da Chi.

Dopo la fine della storia con Guy Binns, Eleonora Berlusconi torna al centro del gossip e sulla copertina delle riviste. Al suo fianco c’è un calciatore, che gioca in Svizzera, ma ha un passato in Italia. Si tratta di Pajtim Kasami, che Chi ha definito un “amico speciale” della figlia del cavaliere, con cui ha trascorso un weekend in Sardegna. Eleonora si è tenuta spesso lontana dai riflettori, nonostante l’enorme notorietà di suo padre, e anche in questo caso non si sa molto di più oltre le foto pubblicate dalla rivista.

Pajtim Kasami: chi è il calciatore con Eleonora Berlusconi

Pajtim Kasami è un calciatore svizzero classe 1992. Il giocatore, di ruolo centrocampista, vanta anche un passato in Italia. La sua prima esperienza nel nostro campionato è stata però controversa, nel 2009 Kasami è arrivato alla Lazio dopo aver giocato nelle giovanili del Liverpool, ma è finito al centro di una controversia che non gli ha permesso di ottenere il permesso per scendere in campo con i biancocelesti.

Lasciata la Capitale per tornare in Svizzera, Kasami ha fatto ritorno in Italia nel 2010, per vestire la maglia del Palermo. Un avventura terminata però dopo appena un anno, col giocatore che è passato al Fulham per cominciare poi un giro che lo ha portato a vestire diverse maglie in patria (Lucerna e Sion) e all’estero (Olympiakos e Nottingham Forest), Nel 2020 quindi Kasami è approdato al Basilea, squadra dove gioca oggi.

Eleonora Berlusconi: la fine dell’amore con Guy Binns

Eleonora Berlusconi è la figlia di Silvio e di Veronica Lario ed è sempre stata la più riservata delle figlie dell’ex premier. La donna ha avuto una lunga storia col modello britannico Guy Binns, conosciuto forse a una sfilata di Armani, ma i dettagli non sono noti. I due si sono conosciuti nel 2011 e insieme hanno avuto tre figli: Riccardo, Floria e Artemisia, nata quest’ultima appena due anni fa. Per il resto, non ci sono moltissimi dettagli su Eleonora e la sua famiglia, la donna come detto ama la riservatezza e si mostra poco in pubblico.

La storia con Guy Binns è terminata da poco, le voci di una crisi si rincorrevano da tempo e a maggio il modello è stato fotografato a Milano insieme a un’altra donna, testimonianza dunque della fine dell’amore con la figlia di Berlusconi. Eleonora dunque, dopo la fine di questa lunga storia, si gode un po’ di relax al mare col suo amico speciale Kasami.