Veronica Gentili Controcorrente in bianco tradisce la crisi di governo?

Veronica Gentili a Controcorrente sceglie di vestirsi in bianco, scelta che la valorizza ma come si sposa con la crisi di governo?

Puntuale è tornato l’appuntamento con Controcorrente stasera mercoledì 20 luglio in prima serata su Rete 4. Nel suo programma, Veronica Gentili è sempre grande protagonista per la sua professionalità ma anche per i suoi outfit e in occasione della puntata speciale dedicata alla crisi di governo ha scelto un completo bianco. Non solo dunque i temi legati all’attualità come il futuro prossimo politico dell’Italia, ma anche l’interesse de gossip.

D’altronde la conduttrice ha grande bellezza e carisma che spiccano tanto quanto il suo talento giornalistico. Prima con le dimissioni di Mario Draghi, poi con il rifiuto del presidente Mattarella di accettarle, la crisi di governo è stata al centro dunque della puntata di Controcorrente del 20 luglio e condurre il dibattito c’è stata come di consueto la padrona di casa del prima time Veronica Gentili. Per la puntata di stasera ha fatto una scelta di stile che ha tradito i temi trattati nella puntata?

Veronica Gentili in abito bianco a Controcorrente

Entriamo nel dettaglio. Per la puntata di mercoledì 20 luglio di Controcorrente, la conduttrice Veronica Gentili ha optato per uno splendido completo bianco con gilet e pantalone, una scelta glamour e d’impatto. Il bianco le dona molto, ma va simbolicamente contro la crisi di governo? Certo che no! Non è obbligatorio indossare solo tinte scure, come il grigio o il nero per un outfit elegante in prima serata ad un dibattito politico.

Molti spettatori hanno paragonato il bianco della Gentili col nero indossato dalla Maggioni, sottolineando la differenza tra le due conduttrici nell’approcciarsi al tema della crisi di governo ma appressando entrambe le scelte di stile.

La scelta del completo bianco per la conduttrice è stata comunque molto apprezzata dagli spettatori, che hanno applaudito la decisione del volto di Controcorrente sia esteticamente che simbolicamente. Il bianco, come detto, le cade a pennello e soprattutto dà un po’ di luminosità e brillantezza. In conclusione la crisi di governo anche se viene vissuta con molta negatività non impone determinati colori per gli outfit televisivi.