Denis Dosio sfogo instagram fake ma fan ci credono: il retroscena

Denis Dosio in lacrime per la chiusura del suo profilo Instagram. Lo sfogo in un video è surreale ma la realtà è diversa.

Denis Dosio torna a far parlare di sé, ritrovandosi su tutte le principali pagine di satira del web italiano. Nessuno, o quasi, riesce a credere alla scenetta messa su dall’influencer e modello, che ha pubblicato un video sfogo nel quale prova fintamente a versare qualche lacrima, si mostra distrutto e mette in scena doti attoriali che potrebbero valergli un posto sul set di Occhi del Cuore 3. Quel video però va visto fino alla fine, andando oltre lo schermo nero che appare di colpo.

Denis Dosio sfogo fake Instagram

Denis Dosio vede il proprio futuro su OnlyFans, dove sta ottenendo un successo enorme. A qualcuno però il suo passaggio su questa piattaforma non è andato giù. Pare il suo profilo Instagram sia stato più volte segnalato, fino ad arrivare alla chiusura momentanea, per motivi ancora da chiarire. Pare sia stato deriso anche da qualche collega su TikTok, dove ha pubblicato questo video sfogo, nel quale dice a denti stretti e con un’enfasi degna del miglior Stanis La Rochelle: “Vi diverte far chiudere profili di persone perché non vi piacciono? Non sapete quanto tempo ci ho messo per creare la mia realtà. Ad agosto dovevo andare a Ibiza e ora devo tornare a lavorare nel cantiere di mio zio. Non ci torno a lavorare”.

Una scenetta che da sola sarebbe bastata a far ridere un po’ tutti e diventare virale. Denis Dosio decide però di aggiungere una seconda parte. Come Boris insegna, al pubblico devi fornire uno spiegone, altrimenti non capisce bene cosa stia accadendo. Lo schermo diventa così tutto nero e poi le sue nocche iniziano a battere. Vediamo l’influencer in spiaggia, a petto nudo, sorridente come non mai. Voce nuovamente impostata e grande risata cinematografica. Roba che Luca Ward attento alla concorrenza.



“Non ci avrete mica creduto? Non me ne frega nulla (parafrasando). Mi state solo dando più tempo per spaccare su OnlyFans”. Tutto un grande scherzo per deridere chi ha perso tempo nel segnalarlo, pensando di danneggiarlo economicamente. Diti medi alzati e via che si torna a prendere il sole.