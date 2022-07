Se mi vuoi bene Laura è Lorena Cacciatore: i film che ha fatto

Se mi vuoi bene Lorena Cacciatore interpreta il ruolo di Laura nel film con Claudio Bisio: che film ha fatto l’attrice.

Lorena Cacciatore è una delle protagoniste del film Se mi vuoi bene, pellicola del 2019 diretta da Fausto Brizzi che vede la partecipazione anche di Claudio Bisio, Flavio Insinna e Sergio Rubini. L’attrice interpreta il ruolo di Laura Anastasi, la figlia dell’avocato Diego Anastasi, che invece ha il volto di Claudio Bisio nel film. La pellicola ha ottenuto un buon riscontro di pubblico e di critica e ha costituito un’ulteriore esperienza sul grande schermo per Lorena Cacciatore che dopo le molte esperienze in televisione si ritaglia anche un ruolo al cinema.

Lorena Cacciatore: Se mi vuoi bene e gli altri film

Nata a Palermo nel 2004, la carriera di Lorena nel mondo della recitazione ha inizio sul piccolo schermo, con l’esordio in Rai nella soap Agrodolce, dove interpreta il ruolo di Eleonora. Subito dopo arriva anche la prima esperienza al cinema, nel film L’ultimo re di Aurelio Grimaldi, in cui interpreta un ruolo minore. Due anni dopo è ne L’amore è imperfetto di Francesca Mucci, dove interpreta la parte di Adriana. Queste sono le prime due esperienze sul grande schermo di Lorena Cacciatore, che nel frattempo continua a essere protagonista in televisione, dove progressivamente veste ruoli in fiction sempre più importanti, da Provaci ancora prof a Un posto al sole, fino a Che Dio ci aiuti e Tutto può succedere.

Lorena torna quindi al cinema nel 2016, in Mi rifaccio il trullo di Vito Cea, in cui riveste il primo ruolo da protagonista sul grande schermo. Nel 2019 è quindi il turno di Se mi vuoi bene e nel 2022 arriva la sua quinta esperienza al cinema, nel film Belli ciao con Pio e Amedeo.

Lorena Cacciatore Paradiso delle signore

La carriera di Lorena Cacciatore si è articolata soprattutto in televisione. L’attrice siciliana ha rivestito tantissimi ruoli sul piccolo schermo, oltre alle sopracitate ha anche preso parte a tre episodi di Don Matteo, a due di Non uccidere e a uno de L’Ispettore Coliandro. Tra le ultime serie che la vedono protagonista c’è Mina Settembre.

La serie per cui forse però Lorena è più famosa è con tutta probabilità Il Paradiso delle signore, dove l’attrice palermitana riveste il ruolo della “commessa perfetta” Lucia Gritti. Lorena Cacciatore è stata una delle più grandi protagoniste della fiction soprattutto nelle prime due stagioni, diventando uno dei personaggi preferiti dei fan.