Mario de Pizzo chi è il giornalista Rai: il cv

Mario de Pizzo chi è il giornalista protagonista della redazione del TG1: i dettagli del suo cv e ciò che si sa della sua vita privata.

Tra i volti protagonisti dell’informazione politica su Rai1 c’è sicuramente quello di Mario de Pizzo, che all’interno della redazione del telegiornale del primo canale dell’emittente statale si occupa di seguire gli avvenimenti che riguardano la politica. Il giornalista ha moltissime esperienze alle spalle e un cv di assoluto prestigio, con la pubblicazione di diversi libri e la realizzazione di altri progetti oltre alla sua attività al TG1.

Mario de Pizzo chi è il giornalista del Tg1

Mario nasce nel 1985 a Policoro, comune che si trova in provincia di Matera, in Basilicata. Ha studiato Giurisprudenza all’Università di Bologna, per poi frequentare la Scuola di giornalismo Radio Televisivo di Perugia. Ha poi cominciato a lavorare nel mondo del giornalismo, approdando in Rai nel 2013 e imponendosi piano piano come uno dei volti di riferimento della redazione del TG1. Qui si occupa soprattutto di politica, ricoprendo il ruolo di inviato parlamentare e trovandosi spesso anche alla conduzione del telegiornale.

Oltre all’attività televisiva, Mario de Pizzo è stato protagonista di tanti altri progetti. Ha realizzato una serie di reportage a tema politico-economico per Rai News e ha scritto diversi libri. Per Formiche ha realizzato La trattativa fallita – il decreto Conso e il crollo delle due repubbliche, uscito in formato ebook. Per Rubettino ha invece realizzato, insieme a Luciano Violante, il libro Il prima della politica, uscito nel 2014. Nel 2021, infine, è uscito L’amore per noi edito da Luiss University Press. Mario de Pizzo ha inoltre anche lavorato con Radio Radicale e Mondoperaio.

Mario de Pizzo moglie

Grazie alla sua lunga militanza in Rai e alla sua presenza fissa nelle varie edizioni del TG1 come inviato parlamentare, Mario de Pizzo è diventato un volto molto noto dell’informazione televisiva, attirando la stima e il riconoscimento di moltissimi spettatori. Come spesso capita, il pubblico ha cercato di conoscere meglio il giornalista, provando a racimolare notizie sulla sua sfera personale. In particolare, il pubblico si chiede chi sia la moglie dell’inviato parlamentare, senza però ricevere risposte soddisfacenti.

La vita privata di Mario de Pizzo infatti è avvolta dall’estrema riservatezza. Uno scenario classico per quanto riguarda i giornalisti, specialmente quelli molto esposti come l’inviato del TG1. La curiosità del pubblico dunque è destinata a rimanere insoddisfatta a riguardo.