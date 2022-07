Nadia Zicoschi chi è la giornalista Rai: è “figlia di”?

Nadia Zicoschi chi è la giornalista Rai, punto di riferimento dell’informazione televisiva ormai da parecchi anni, soprattutto nel campo della politica.

Tra i volti più noti dell’informazione televisiva offerta dalla Rai c’è Nadia Zicoschi, da anni nel team d’informazione nell’emittente di stato. La giornalista è oggi uno dei volti di punta del mondo del giornalismo e si è ritagliata un ruolo di spicco all’interno del Tg1 come inviata parlamentare. Nadia inoltre ha attirato la curiosità di moltissimi fan e telespettatori, che si sono interrogati sulle sue origini, senza però ricevere una risposta che li soddisfacesse.

Nadia Zicoschi chi è: curriculum

Nadia Zicoschi è nata a Roma il 28 giugno del 1966. La sua carriera nel mondo del giornalismo ha inizio dopo la laurea in Lettere conseguita all’Università La Sapienza di Roma. Inizia dunque a muovere i primi passi nel giornalismo e diventa professionista il 17 settembre del 1997. L’esordio in Rai avviene con la trasmissione Tornando a casa in onda su RadioDue, presto la donna passa al giornale radio e s’indirizza verso la sua vera vocazione.

Nel 2003 Nadia Zicoschi approda in televisione e, all’interno della redazione politica del TG3, inizia a farsi notare come inviata parlamentare, seguendo i principali avvenimenti nel campo. Dopo un po’ di gavetta in quel ruolo, nel 2007 riceve l’incarico di condurre l’edizione di mezza sera del telegiornale per passare l’anno dopo alla guida dell’edizione delle ore 14:00. Nel 2010 il TG3 passa sotto la direzione di Bianca Berlinguer e Nadia diventa una figura sempre più di maggiore spicco, ricoprendo gli incarichi di giornalista parlamentare, inviata e conduttrice dell’edizione delle 13:00 del TG2.

Dopo la lunga esperienza sul secondo canale dell’emittente statale, nel dicembre 2018 Nadia passa al TG1, ricoprendo il ruolo di corrispondente dal Quirinale. La carriera da inviata parlamentare ha assicurato grandissimo prestigio alla Zicoschi, che per il suo lavoro ha anche ricevuto, nel 2016, il riconoscimento di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica italiana.

Nadia Zicoschi origini e figlia di

Grazie alla sua professionalità, Nadia Zicoschi è diventata un punto di riferimento nell’informazione televisiva, un volto noto a moltissimi spettatori. Intorno a lei si è creato molto fermento, la curiosità riguarda soprattutto le sue origini, che sono diventate un punto di dibattito molto affollato sulla rete. In molti si fanno domande sul passato della giornalista, di cui in realtà si sa pochissimo.

Nadia Zicoschi è molto riservata e non condivide quasi nulla della sua vita privata. Anche riguardo le sue origini non ha mai svelato nulla, lasciando spazio solo a ipotesi e supposizioni degli spettatori. In molti hanno avanzato l’idea che fosse figlia di qualche personaggio famoso, altri addirittura che avesse origini russe stando al suo cognome. In realtà di ciò non si sa assolutamente nulla e sono supposizioni di fantasia, frutto anche di un pizzico di invidia per una donna di successo.