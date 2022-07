Paky minaccia fan “ti spacco denti” cosa è successo dopo VIDEO

Paky si rende protagonista di un duro scontro con un fan durante i live, minacciandolo dopo un gesto che non è piaciuto al trapper

Da Paky a Rhove è un momento abbastanza movimentato per la giovane scena rap e trap. Con le riaperture sono tornate i live e con essi anche alcuni disagi che negli ultimi tempi si stanno facendo sempre più frequenti. A far parlare di sé ora tocca al trapper di Mi Manchi, protagonista di un duro scontro con un fan durante un suo live. Paky in realtà non è nuovo a situazioni del genere, già in passato si è scontrato con un spettatore durante un concerto del suo collega Shiva e a più riprese ha litigato con dei ragazzi presenti ai suoi live, stando a video postati su tiktok di fan presenti ai suoi concerti e dj set. Ora torna a essere protagonista di un nuovo litigio con un fan, arrivando addirittura a minacciarlo.

Paky: la minaccia al fan “ti spacco denti”

Durante una sua esibizione in discoteca a Riccione, il Peter Pan, un fan su Tiktok ha raccontato cosa è successo postando un video. Riccardo Bonomi, questo il nome dell’utente sul noto social, dice di aver toccato due volte la pancia del rapper, che visibilmente infastidito ha atteso la fine della canzone per reagire con veemenza. Al termine del brano, infatti, Paky si è rivolto a quel fan attirando prima la sua attenzione con dei gesti e poi avvicinandolo per minacciarlo. “Ti spacco tutti i denti”: queste sono state le parole che il cantante di Rozzi ha rivolto allo spettatore reo di avergli toccato la pancia.

Manco a dirlo il video è diventato a dir poco virale sui social network e che si aggiunge alla serie di filmati che immortalano Paky alle prese con veementi litigi con i suoi fan. Questa ovviamente è la testimonianza di una sola campana e si attende un’eventuale replica della voce di Blauer. Dopo le minacce pare che la situazione si sia subito calmata e il live sia continuato senza intoppi.

Paky minacce ai fan: scena già vista su Tiktok

Come detto, non è la prima volta che si verifica una scena del genere. In passato, Paky è stato già protagonista di una schermaglia con un fan, lanciando un microfono a uno spettatore che, durante il concerto del collega Shiva, stava disturbando il rapper di Auto blu. La gestione della rabbia non sembra essere dunque il punto di forza di Paky, ma in generale anche di altri giovani rapper che si stanno affacciando ora sulla scena dei live e probabilmente devono abituarsi a gestire momenti di difficoltà.

Qualche tempo fa è finito anche al centro della bufera un altro rapper, Rhove, che ha interrotto con rabbia un suo live accusando i fan di non saltare e di non divertirsi. Ancora prima, un suo amico si era gettato dal palco mentre il rapper di Shakerando ferendo tre ragazzi e anche nell’occasione le scuse di Rhove erano state tutt’altro che convincenti. Tanti piccoli episodi che sottolineano un rapporto non sempre semplice tra la giovane scena rap e il mondo dei live.