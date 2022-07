Se mi vuoi bene trama del film con Claudio Bisio

Se mi vuoi bene è una commedia del 2019 dai tratti drammatici, diretta da Fausto Brizzi, con Claudio Bisio e Sergio Rubini.

Fausto Brizzi racconta una storia divertente ma amara, una dramedy dal ricco cast con protagonista Diego. Questi ha un vero e proprio talento nello scatenare delle catastrofi. Tutto va per il peggio ma dopo un episodio decide di cambiare rotta, provando il tutto per tutto per aiutare le persone a lui care, con risultati sorprendenti.

Se mi vuoi bene trama

Diego è un avvocato di successo che ha però un talento a dir poco devastante, quello di scatenare dei disastri in maniera accidentale. Cade in depressione e arriva a prendere in considerazione il suicidio. Dopo un tentativo fallito decide di cambiare la propria vita aiutando le persone a lui care. In questo modo spera di tenere a bada il proprio malessere.

L’idea gli viene dopo l’incontro con Massimiliano, interpretato da Sergio Rubini, che nel suo negozio vende sagge parole. Altra figura importante nel percorso di Diego, che ha il volto di Claudio Bisio, è Edoardo, interpretato da Flavio Insinna.

In questi due l’avvocato vede un aiuto più che valido per attuare il suo piano. Si passa così all’azione. Le persone da aiutare sono sua figlia, suo fratello, la madre, il padre, un’amica, l’ex moglie e una coppia di amici. Gli esiti di questa missione speranzosa sono però tutt’altro che positivi. La vita di ognuno di loro viene devastata a causa di Diego.

Se mi vuoi bene come finisce

Missione fallita per Diego, che però ha smesso di pensare al suicidio. Massimiliano gli fa capire che più che cercare di cambiare le persone, occorre ascoltarle, esserci e dar loro amore, rispettandone anche i difetti. La sua morte improvvisa dimostra all’avvocato quanto avesse ragione. Inizia così a riparare i danni creati.

Capisce che sua madre aveva bisogno di tornare a fare sesso. A suo padre dispiaceva d’aver perso due volte con lui in tribuna, deludendolo. Rimette insieme Lcua e Simona con un concerto improvvisato, aiutando poi Alessandro a trovare la sua strada nel mondo dell’Arte. Parla con Laura e le fa capire che una vita dedita al lavoro 24 ore al giorno non è degna di tal nome. Chiede scusa a Giulia per le mancanze che hanno distrutto il loro matrimonio, ma soprattutto capisce d’aver sfiorato la donna della sua vita e si dichiara a Loredana.