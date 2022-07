Selvaggia Roma incinta chi è il futuro papà

Selvaggia Roma incinta chi è il compagno Luca Teti, futuro padre del figlio dell’influencer che le ha “cambiato la vita”.

Arriva una bellissima notizia per Selvaggia Roma: l’influencer di origini tunisine è incinta. L’annuncio è arrivato tramite Instagram: l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo diventerà mamma per la prima volta. Il padre del futuro nascituro è Luca Teti, compagno di Salvaggia che, stando a quanto raccontato dalla influencer, le ha completamente cambiato la vita.

Selvaggia ha pubblicato dei video sul proprio seguitissimo profilo Instagram per annunciare la gravidanza, dal test positivo a le ecografie di rito, rimediando moltissimi messaggi di auguri e congratulazioni. A ciò l’ex di Lenticchio ha aggiunto un ringraziamento al futuro papà di suo figlio (o figlia, il sesso ancora non è chiaro), scrivendo che Luca le ha cambiato la vita, regalandole gioia e felicità. La loro storia d’amore presto dunque verrà coronato dalla nascita del primo figlio di Selvaggia Roma, in arrivo nei primi mesi del 2023. Dopo l’annuncio della gravidanza, ora l’attesa è tutta per scoprire il sesso del bambino.

Selvaggia Roma: chi è il fidanzato Luca Teti

L’ex protagonista di Temptation Island ha speso parole al miele per il suo compagno, ringraziandolo per la felicità e la sicurezza che le ha donato. Luca Teti è il fidanzato di Selvaggia e presto sarà il padre del suo bambino. Nella vita Luca è un calciatore, di ruolo fa l’attaccante e gioca nel Pomezia, squadra che gioca in Serie D. Luca è nato nel 1994, ha quindi quattro anni in meno rispetto alla sua fidanzata.

La relazione tra Selvaggia e Luca è fresca: i due sono usciti allo scoperto solo nello scorso maggio, annunciando la loro relazione tramite i social network. Tuttavia, pare che i due si frequentino dallo scorso inverno e tra loro la fiamma è vivissima e presto il loro amore sarà coronato dall’arrivo di un bambino.

Selvaggia Roma: gli ex prima di Luca

Abbiamo conosciuto Selvaggia Roma proprio grazie a una sua relazione del passato: quella con Francesco Chiofalo, conosciuto anche col nomignolo Lenticchio, con cui la futura mamma lo chiamava quando stavano insieme. I due hanno partecipato all’edizione del 2017 di Temptation Island, mettendo in mostra un rapporto problematico, tanto che i due sono usciti separati dallo show e dopo poco hanno rotto definitivamente.

Dopo la rottura con Chiofalo, Selvaggia ha avuto una relazione con Luca Muccichini, terminata però nel 2019. Quindi è arrivato l’amore con Luca Teti, l’uomo con cui l’ex protagonista di Temptation Island sta per diventare mamma.