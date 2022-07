Senio Bonini chi è giornalista TG1 Mattina

Senio Bonini è un volto noto della televisione italiana. Giornalista affermato in casa Rai e apprezzatissimo dal pubblico.

Chi è Senio Bonini? In molti lo conoscono e seguono ma c’è chi potrebbe averlo visto per la prima volta al TG1 Mattina al fianco di Maria Isabella Romano. Curiosi di sapere qualcosa in più su di lui? Ecco tutto quello che sappiamo tra info condivide sul web e interviste davvero molto interessanti.

Senio Bonini chi è

Senio Bonini è un giornalista Rai, co-conduttore del TG1 Mattina con Maria Isabella Romano e approdato nel 2021 ad Agorà. Nato a Portoferraio, in provincia di Livorno, vive a Roma. Laureato in Scienze politiche a Firenze, si è poi iscritto alla Scuola di Giornalismo Rai di Perugia. Un lungo percorso di studi che ha dato i suoi frutti.

Lavorando per Rai News Studio 24 è stato per ben 10 anni corrispondente da Palazzo Chigi. Oggi è invece un affermato conduttore, che si è ritagliato il proprio spazio soprattutto grazie ad Agorà Extra. Una promozione importante per un professionista impegnato in questo programma già da tempo, da quando vi era Serena Bortone alla conduzione.

Di sé ha raccontato d’essere cresciuto all’Elba, sottolineando come vivere su un’isola voglia dire amarla e odiarla. Non si può ignorare quel desiderio di fuga che ti prende. Gli ha però dato la chance di lavorare al Tirreno: “Avevo 16-17 anni e andavo al giornale dopo la scuola. Le piccole realtà insulari sembrano limitanti ma sono ricche di dimensioni editoriali. La voglia di proseguire ti porta poi a tagliare i cordoni. Sapere da dove vieni e tenerlo bene a mente non ti fa però perdere il conattto con le radici e il reale”.

Senio Bonini marito

Senio Bonini si è sposato l’8 settembre 2017 con Rosario Capasso. Il loro matrimonio civile è stato celebrato a Roma, nella chiesa sconsacrata di S. Maria in Tempulo: “Un’emozione unica, che non avrei mai pensato di provare. Neanche nei giorni precedenti la cerimonia abbiamo immaginato quanto poi sarebbe stato intenso”.

I due formano una splendida famiglia, ampliata con l’adozione di Leo e Luna: “Li abbiamo voluti da sempre. Li abbiamo inseguiti in capo al mondo. Alla fine, dopo una gestazione durata anni, come amo dire, sono arrivati. Nati negli Stati Uniti. Siamo una famiglia, a dispetto di chi prova a dire il contrario. Nonostante i diritti di queste famiglie non siano ancora riconosciuti”.

Senio Bonini diritti gay

Sul web Senio Bonini viene inondato d’amore, soprattutto quando decide di pubblicare scatti della propria famiglia. Nel corso della sua carriera ha però visto di tutto, com’è facile immaginare. Battute omofobe, critiche e molto altro. Intervistato da Nextquotidiano, ha parlato in maniera aperta e dettagliata del suo atteggiamento nei confronti di chi ha deciso di vedere in lui un nemico, solo perché omosessuale.

Il suo atteggiamento è lo stesso: non lasciar mai correre: “Intervengo sempre, anche dinanzi a battute involontariamente offensive. Rispondo e faccio notare, magari con un sorriso. Lo faccio per me, memore di quando non avevo il coraggio o la maturità per reagire, e per coloro che questa forza non l’hanno ancora conquistata. Mai episodi di violenza fisica, per fortuna, ma non sono mancate le occasioni in cui mi sono sentito minacciato, costretto a limitarmi. Non è giusto”.

Ha poi parlato della distanza che resta da percorrere per riconoscere a pieno i diritti delle coppie gay. Le unioni civili approvate non offrono le stesse garanzie legali: “Dall’obbligo di fedeltà che noi gay non abbiamo all’istituto dell’adozione, che mi trova favorevole ovviamente, come per l’adozione dei single. E poi il riconoscimento dei diritti delle famiglie omogenitoriali. Quello dei diritti nel nostro Paese è però un sentiero lungo. Come non pensare allo ius soli e al fine vita, ad esempio. Dovremmo pensare che i diritti delle minoranze sono diritti di tutti”.