“Si vanta ma non è a Montecarlo” Armando Incarnato inganna su Instagram?

Armando Incarnato è giallo sulle sue vacanze: posta una foto a Montecarlo, ma in realtà pare essere da un’altra parte. La segnalazione a Deianira

Armando Incarnato protagonista di uno strafalcione su Instagram? Pare sia così stanti ad una segnalazione fatta a Deianira Marzano. È estate per tutti, periodo di vacanza e molti vip scelgono di passare questo periodo in posti suggestivi e alla moda. Una meta sempre in voga è quella che porta alla lussuosa Montecarlo, nel principato di Monaco, e questa sembrava essere stata la scelta del bel napoletano. Il cavaliere di Uomini e Donne ha postato infatti sul proprio profilo Instagram una foto in cui si ritrae in sella a una moto, localizzandosi proprio nel principato. La realtà, però, sembra essere diversa.

Armando Incarnato Deianira: il giallo della localizzazione

Entriamo nel vivo della segnalazione fatta da un utente a Deianira Marzano. Dopo la fine dell’ultima stagione di Uomini e Donne, per Armando Incarnato è tempo di ricaricare le pile e andare in vacanza, prima di tornare nel parterre di Canale 5 per provare, dopo anni di tentativi, a trovare finalmente la donna della sua vita. Anche in questo periodo di lontananza dal piccolo schermo, però, Armando Incarnato non perde occasione per mettersi in luce e far parlare di sé. Qualche giorno fa ha commentato di dover cambiare taglio e colore di capelli tante volte per non farsi riconoscere e starsene un po’ per conto suo, attirando però commenti negativi tra cui quello di una presunta vicina di casa che ha smentito il seguito del cavaliere. Ora invece si è reso protagonista di un mistero legato alle sue vacanze.

Su Instagram, come detto, Armando Incarnato ha pubblicato una foto localizzandosi a Montecarlo, ma stando a una soffiata giunta all’esperta di gossip Deia, il cavaliere si troverebbe a Ventimiglia. La foto è scatta infatti nei pressi di un ristorante che si trova nella città ligure, non nel principato. Considerando la non troppa lontananza, è anche possibile che Armando sia effettivamente stato anche a Montecarlo, ma sembra che quella foto con la localizzazione di Monaco è stata scattata a Ventimiglia.