Chicago Med 6 anticipazioni 29 luglio

Mediaset manda in onda Chicago Med 6 ogni venerdì. Ecco le anticipazioni della puntata di venerdì 29 luglio, con tre episodi su Italia 1.

Ogni venerdì va in onda Chicago Med 6, con tre episodi in onda a partire dalla prima serata. Si tratta della quarta, quinta e sesta puntata, dal titolo Compromessi a fin di bene, Quando vincono le emozioni e Ora non posso affrontarlo. Scopriamo cosa ci attende la prossima settimana, venerdì 29 luglio, con le anticipazioni della sesta stagione.

Chicago Med 6 anticipazioni episodio 4

La situazione è complessa nel reparto Covid, dove un paziente va in arresto cardiaco e Ethan proibisce a uno specializzando di effettuare il massaggio cardiaco, date le norme anti contagio. Deve procedere col defibrillatore ma il paziente non regge e muore.

Il programma di prova di Will del nuovo farmaco per le cardiopatie va a rilento. Non si trovano persone disposte ad andare in ospedale a causa della pandemia. Decide così di mettersi in affari con un cardiologo. Nathalie e Crockett si cimentano in un intervento rischioso e sperimentale, contro il parere della primaria di oncologia. Il loro posto di lavoro è a rischio. Pessime notizie infine per Maggie e Ben. Auggie è affetto da una malattia degenerativa. Ha bisogno di un trapianto.

Chicago Med 6 anticipazioni episodio 5

I primi vaccini anti Covid arrivano al Chicago Med. Will riceve la sua prima dose. Daniel combatte contro Susan, la sua ex moglie che vuole trasferirsi con la figlia Anna. Ciò inasprisce la già dura battaglia legale. La ragazza intanto va in ospedale da Nathalie per degli anticocezionali ma le analisi mostrano come sia già incinta.

Il caso di due pazienti anziani si complica. Lei muore ma si scopre che il marito l’ha aiutata a suicidarsi, perché malata di SLA e desiderosa di farla finita alle proprie condizioni. Ethan chiama la polizia, perché in Illinois non vi è una legge sul suicidio assistito.

Chicago Med anticipazioni episodio 6

Daniel scopre che sua figlia Anna è incinta. La giovane però sanguina e viene portata in ospedale, dove Nathalie conferma come abbia abortito. Ethan e April si occupano invece di un caso complesso, quello di un uomo con dolori alla testa e al viso da anni. Nessun medico ha mai trovato una spiegazione.

Auggie intanto peggiora e l’unica soluzione è il trapianto di fegato. Maggie non ha però trovato alcun famigliare e l’unico compatibile è affetto da amiloidosi. L’intervento richiede la volontà di un parente e Maggie e Ben non sono considerati tali. I due fanno subito domanda di adozione con procedura urgente.