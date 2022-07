Ilaria Galassi oggi è badante: chi è il fidanzato Daniele Brunone

Ilaria Galassi oggi l’ex stella di Non è la Rai fa la badante: chi è il fidanzato Daniele Brunone e com’è cambiata la loro vita.

Gli anni ’90 del mondo della televisione sono stati segnati dallo straordinario successo di Non è la Rai, uno dei programmi più famosi di sempre, che ha lanciato una serie di showgirl che sono diventate volti molto noti dello spettacolo italiano. Non a tutte le adolescenti di Non è la Rai è andata bene però, alcune di loro sono completamente sparite nel nulla, senza riuscire a farsi strada nel mondo dello spettacolo. Ilaria Galassi è un esempio in tal senso, dopo lo straordinario successo negli anni ’90 è uscita di scena a causa di un aneurisma, cambiando completamente vita. Oggi l’ex protagonista di Non è la Rai fa la badante e ha raccontato a Fanpage come vive insieme al suo fidanzato Daniele Brunone.

Daniele Brunone che lavoro fa

Daniele Brunone è un hair stylist ed è il fidanzato di Ilaria Galassi. Con l’ex di Non è la Rai ha aperto un salone di parrucchiere a Roma nel quartiere Parioli, che però hanno dovuto chiudere con l’arrivo della pandemia. La coppia ha due figli e si è trovata dunque a vivere un momento difficile per questo ha scelto di trasferirsi a Fiumicino dove Daniele ha un altro salone, mentre Ilaria ha cambiato completamente vita dopo aver aiutato per qualche anno il compagno. Daniele Brunone è il padre di Riccardo, secondo figlio di Ilaria Galassi nato nel 2015.

Ilaria Galassi oggi: com’è cambiata la sua vita

Se siete nostalgici degli anni ’90 e vi state chiedendo che fine abbia fatto Ilaria Galassi, siete nel posto giusto. La showgirl manca dalla televisione da ormai più di 15 anni, la sua ultima apparizione è stata nel 2006 nel programma Libero. Com’è stata la sua vita lontano dai riflettori? Ilaria ne ha parlato in questa intervista, raccontando che, durante la pandemia, lei e il suo compagno sono stati costretti a chiudere il salone di parrucchieri che avevano aperto a Roma, nel ricco quartiere Parioli.

Una situazione difficile, da cui si è aperta una nuova prospettiva per Ilaria. Una cliente del negozio infatti le ha proposto di occuparsi di sua madre Ausilia, 90 anni e Ilaria, alle prese con la ricerca di un lavoro, ha accettato la proposta con entusiasmo, con la volontà di ripetere l’esperienza vissuta con sua nonna. Ilaria ha infatti cominciato a fare la badante ad Ausilia senza essere pagata, ogni tanto la donna le fa qualche regalo, ma ufficialmente lavora solo il compagno Daniele.

Ilaria ha raccontato di prendersi cura con molto amore della signora Ausilia, la medica, la assiste, la coccola e ascolta le sue storie. L’ex stella di Non è la Rai ha raccontato anche di aver appreso molto dall’anziana signora, come ad esempio il risparmiare sui soldi e il godersi la quotidianità della vita. Un’esperienza, quella da badante, che ha cambiato completamente la vita di Ilaria Galassi.