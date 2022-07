DNA Killer trama e come finisce senza spoiler

DNA Killer è un thriller del 2020, noto negli USA anche come Her Secret Family Killer. Una storia avvincente scatenata da un kit di test genetici.

La verità che viene a galla grazie a un semplice kit di test genetici scatena un dramma sconcertante. Quella che sembrava una vita normale si scopre essere ben altro. La protagonista Sarah dovrà così lottare duramente per scavare a fondo, accettare l’assurda realtà dei fatti e restare in vita.

DNA Killer trama e cast

Sarah è la giovane protagonista di DNA Killer, interpretata da Brooke Nevin. Si è sempre considerata orfana e col tempo ha fatto pace con questa condizione, riuscendo in qualche modo ad andare avanti. Vive in una piccola città di provincia, dove tutti si conoscono. Gestisce una gelateria con suo fratello Will (Darin Brooks) e April (Diora Baird). Tutto scorre sereno, fino a che non riceve quello che inizialmente sembra un regalo innocente. Si tratta di un kit per il test del DNA, che dovrebbe servire per scoprire qualcosa in più sulle proprie origini, sulla discendenza degli antenati, così da porre tutto un po’ in prospettiva.

Un dono particolarmente apprezzato da Sarah, che è curiosa di scoprire qualcosa in più sulla sua famiglia, non avendo potuto mai fare domande a nessuno. Qualcosa di sconvolgente però accade. La sua amica Victoria (Carmen Moreno) viene assassinata. Si scopre che le tracce di DNA trovate sul suo corpo corrispondono a quelle di Sarah, ora nel database grazie al test inviato.

Tutti non possono far altro che pensare che l’assassina sia proprio lei. La giovane è pronta a tutto pur di dimostrare la propria innocenza. Nel frattempo si rende conto che suo cugino Lyle (Devin Crittenden) si comporta in maniera insolita. Non riesce però a collegare tutto ciò al dramma accaduto. April si getta nelle indagini e segue alcuni indizi. Anche lei però viene uccisa. I sospetti ricadono così su Will, che si scopre aver avuto una storia segreta con la vittima. Quale sarà la verità?

DNA Killer come finisce

Will sospetta di Roger, il detective che si occupa del caso che è anche il marito, ormai vedovo, di Victoria. Gli indizi puntano in direzione di un’altra relazione illecita di Will, non con April ma con la defunta amica della sorella, incastrata in un matrimonio infelice con il poliziotto incaricato di seguire il caso. Roger ha però le prove necessarie per arrestare l’uomo. Si tratta davvero di un caso di gelosia omicida? Tutti hanno degli atteggiamenti strani, perché nascondono segreti intimi o perché hanno qualcosa a che fare con gli omicidi?