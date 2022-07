Giulia Salemi star al Giffoni ma il bite preoccupa Pierpaolo

Giulia Salemi incanta come conduttrice dei live al Giffoni Film Festival di Salerno ma alla vigilia rivela su Instagram che porta il bite

Giulia Salemi ha iniziato da grande protagonista la sua conduzione ai concerti del Giffoni Film Festival nonostante alla vigilia abbia indossato per la prima volta il bite insieme al suo fidanzato Pierpaolo Pretelli. La kermesse che si svolge in provincia di Salerno, in Campania, è nota per essere un momento di riflessione e di analisi nel mondo del cinema in particolare. Spazio quest’anno rilevante è stato dato ai concerti che vedono alla conduzione Giulia accanto a Niccolò De Vitiis. Un’esperienza importante per la carriera, già ricca di programmi tv, della Prelemi che arriva in un momento d’oro del suo percorso da influencer.

Su Instagram conta quasi 2 milioni di follower ed è ritenuta tra le più influenti del settore. Poche ore prima nelle storie la Salemi ha spiegato sorridendo però che la vigilia del Giffoni era anche il primo giorno in cui ha iniziato a portare il bite che in parole povere è un apparecchio di varie misure e dimensioni che viene applicato ai denti per migliorare postura ed estetica. Spesso il bite è invisibile e viene indossato solo di notte per evitare che si digrignino i denti ma non è solo questo il caso in cui si indossa questa macchinetta dentale. Lo sanno bene i Prelemi che a causa di diversi fisici, grazie al suggerimento di specialisti, hanno deciso di portare il bite. Nel loro caso fortunatamente quello invisibile.

La stessa Giulia Salemi su Instagram ha spiegato che pur essendo fastidioso indossarlo il bite è la soluzione giusta per risolvere problemi come forti emicranie, postura errata, cervicale e dolori alla schiena di cui soffriva non solo lei ma anche il suo fidanzato. L’apparecchio ai denti indossato alla vigilia del Giffoni Film Festival per la prima volta sembra però preoccupare di più Pierpaolo Pretelli che scherzando ha affermato “non dormo stanotte perché ho paura di ingoiarlo”.