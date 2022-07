Grand Hotel trama completa di tutte le stagioni

Grand Hotel – Intrighi e passioni è una serie TV spagnola divisa in tre stagioni. Amatissimo in Italia, dov’è giunto 10 anni dopo.

Il pubblico italiano continua ad apprezzare le serie TV spagnole. Grand Hotel – Intrighi e passioni ne è l’ennesimo esempio. In onda su Antena 3 dal 2011 al 2013, con un totale di 39 episodi, ha ora raggiunto la terza stagione nel nostro Paese. Interrotta la trasmissione a settembre 2021, è ripresa il 22 luglio. Non ne avete mai sentito parlare? Ecco la trama di Grand Hotel, così da avere le idee chiare su tutte le stagioni proposte.

Grand Hotel trama prima stagione

La trama della prima stagione di Grand Hotel è ambientata nel 1905. Julio Olmedo è un ragazzo di umili origini che raggiunge la cittadina di Cantaloa per visitare la sorella Cristina. Lei è la direttrice di sala del prestigioso Grand Hotel. scopre però che da più di un mese nessuno sa nulla di lei. Cacciata perché sospettata d’aver derubato un cliente e da allora svanita nel nulla.

Julio decide di farsi assumere come cameriere per indagare, mantenendo segreta la loro parentela. Fa così conoscenza con il personale, iniziando una relazione con Alicia Alarcon, una delle figlie di Donna Teresa, proprietaria dell’albergo. Lei lo aiuta nella ricerca, insieme con Andres, scoprendo i segreti custodisi tra le mura dell’hotel.

Grand Hotel trama seconda stagione

La seconda stagione di Grand Hotel si concentra sui segreti del passato del patriarca degli Alarcon, Carlos. Si tratta del padre di Sofia, Javier, Alicia e di Andres, anche se questi non lo sa. Alicia e Julio sono impegnati nelle indagini sull’identità del possibile omicida, che ha messo nel mirino proprio l’umile cameriere Andres. Le motivazioni sono legate al suo sangue? Tantissimi i segreti che verranno a galla.

Grand Hotel trama terza stagione

La prima parte della terza stagione di Grand Hotel va a chiudere le trame lasciate aperte delle prime due. In questo modo vengono smascherati coloro che hanno attentato alla vita di Andres, che l’assassino dal coltello d’oro.

Entrano inoltre in scena nuovi personaggi, da Maite, brillante amica di Alicia che risulta essere d’aiuto per lei e Julio. Insieme sventeranno i complotti di un’organizzazione misteriosa che mette in crisi l’hotel, ma soprattutto vuole fare del male a Diego.