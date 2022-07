Renato Pozzetto lutto causa morte del fratello Ettore faceva l’attore?

Lutto per Renato Pozzetto: il celebre attore comico ha perso il fratello maggiore Ettore, morto nella notte. I funerali lunedì 25 luglio.

Si è spento nella notte tra giovedì 21 e venerdì 22 luglio Ettore Pozzetto, fratello maggiore di Renato Pozzetto, celebre attore comico milanese e interprete di film come Il ragazzo di campagna, Noi uomini duri e Le comiche.

A dare la notizia è stato quest’oggi il sito VareseNews, che ha pubblicato l’annuncio mortuario: “Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che ci sono vicini in questo momento” riporta il messaggio pubblicato dai famigliari.

I funerali si terranno lunedì 25 luglio alle 10.00 di mattina, presso la chiesa di San Pietro a Gemonio, in provincia di Varese. “È il paese dei suoi amici storici. La nostra famiglia si è trasferita nel 1942 dalla Milano bombardata a Gemonio. Ci siamo fermati fino al termine della guerra, la prima elementare l’ho fatta lì. Tornati a Milano, Gemonio è rimasto a lungo la meta delle vacanze estive” ha spiegato Renato Pozzetto, che proprio nella cittadina varesotto conobbe da giovanissimo l’amico e storico partner di palcoscenico Cochi Ponzoni.

Renato Pozzetto: cause della morte del fratello Ettore

Al momento non sono note le cause della morte di Ettore Pozzetto. Sappiamo solamente che era il fratello maggiore di Renato, e che aveva compiuto 91 anni lo scorso aprile. Era uno dei fratelli dell’attore oltre a Giorgio e Achille, scomparso pochi anni fa, ed era sposato con Lucia, da cui aveva avuto due figli, Rossella e Riccardo.

Renato Pozzetto: anche il fratello Ettore faceva l’attore

Meno noto rispetto al fratello, Ettore Pozzetto non ha mai recitato. Anzi, ha lavorato tutta la vita nella Ignis-Ire, azienda di elettrodomestici di Comerio, in provincia di Varese, oggi divenuta parte del gruppo Whirpool. Molto stimato da Giovanni Borghi, il noto imprenditore lombardo che era titolare sia della Ignis che dell’Emerson, Ettore era ricordato per essere un gran lavoratore, “da giovane lavorava di giorno e studiava di sera”, ed è sempre stato un punto di riferimento per il fratello minore Renato Pozzetto.