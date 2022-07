Per Viola come il Mare Can Yaman si prepara così..senza fiato VIDEO

Viola come il mare esce a settembre e intanto Can Yaman mostra su Instagram come si sta preparando all’arrivo della serie.

Manca ormai poco, finalmente, al tanto atteso esordio di Viola come il mare, serie con Can Yaman e Francesca Chillemi che si candida a essere grande protagonista della nuova stagione televisiva che inizierà dopo l’estate. La serie ha calamitato l’attenzione generale sin dal suo annuncio, complice anche tutto il gossip che si è creato intorno ai due attori protagonisti. L’attesa per l’esordio di Viola come il mare è stata molto lunga, ma finalmente si avvicina alla sua conclusione: non vedono l’ora i fan, così come non vede l’ora Can Yaman, che su Instagram mostra come si prepara, a modo suo, all’uscita della serie.

Viola come il mare: Can Yaman si prepara su Instagram

Sarà sicuramente uno dei grandi protagonisti della nuova stagione televisiva e l’attore turco ha quindi deciso di arrivare al meglio a questo momento, concentrandosi molto sull’allenamento. Su Instagram ha pubblicato un video in cui è intento ad allenarsi, attirando, nemmeno a dirlo, l’ammirazione delle tantissime fan che non vedono l’ora di rivederlo sul grande schermo.

Manca ormai un mese e mezzo e finalmente rivedremo Can Yaman. L’attore intanto si allena, si vive questa seconda parte di estate in attesa di settembre e dell’arrivo tanto atteso di Viola come il mare. Una serie molto importante per Can Yaman, che si è ritrovato alle prese con una lingua diversa dalla sua e ha quindi la possibilità di sfoggiare le sue grandi doti attoriali.

Viola come il mare: tutto sulla serie

L’attesa per Viola come il mare è stata frenetica, la sua messa in onda è stata posticipata a più riprese, fino a essere probabilmente fissata per il 14 settembre. La fiction andrà in onda su Canale 5 ed è l’adattamento del romanzo Conosci l’estate? di Simona Tanzini, edito da Sellerio. La serie è stata girata tra Napoli e Palermo ed è un crime che contiene anche elementi della commedia.

Saranno 12 gli episodi di Viola come il mare in cui verrà raccontata la storia di Viola Vitale (Francesca Chillemi) che dopo essersi occupata da sempre di moda a Parigi decide di trasferirsi a Palermo per cercare il padre che non ha mai conosciuto. In Sicilia inizia a lavorare come giornalista di cronaca nera e conosce l’ispettore Demir (Can Yaman) con cui si troverà a lavorare sui casi che gli si presentano.