Antonella Fiordelisi e Giulia Cavaglia lite per Gf Vip? Parlano loro

Antonella Fiordelisi e Giulia Cavaglia hanno litigato causa GF Vip? La ricostruzione della situazione di cosa è successo e la replica che fuga i dubbi

Nelle ultime ore si è diffuso un gossip legato ad Antonella Fiordelisi e Giulia Cavaglia, con in mezzo anche Megghi Galo. In molti si sono chiesti se la schermitrice e l’ex tronista hanno litigato, alludendo all’indiscrezione che parla di una presunta incomprensione tra le due nata a causa del GF Vip. La situazione è stata analizzata anche da diversi esperti di gossip e smentita da Alessandro Rosica. A fugare ogni dubbio dopo una storia criptica della Fiordelisi su Instagram la stessa aspirante gieffina, fugando ogni dubbio.

L’influencer di Salerno infatti, possibile prossima concorrente del GF Vip, ha pubblicato una storia con una frecciatina abbastanza esplicita, senza però riferimenti chiari. Proviamo a fare luce sulla vicenda, ripartendo da gossip di una presunta lite tra Giualia Cavaglia e Megghi Galo per arrivare alla situazione con Antonella Fiordelisi.

Giulia Cavaglia Megghi Galo perché hanno litigato

Tramite le proprie storie su Instagram, Deianira Marzano ha parlato della situazione tra Giulia Cavaglia e Megghi Galo, rispondendo a una segnalazione secondo cui le due sono in vacanza nello stesso luogo, ma non hanno fatto storie insieme. L’esperta di gossip ha risposto raccontando che la Galo si è allontanata dall’ex tronista per i modi ritenuti inadeguati di Giulia e a sostegno di questa tesi è arrivata una storia di Megghi, in cui ha raccontato di non aver litigato con nessuno, ma di trovarsi in un momento della sua vita in cui si trova a dover pensare a cosse diverse e di non avere tempo per persone che le trasmettono negatività intorno.

A questo punto si colloca l’enigmatica storia della Fiordelisi, che dice in sostanza che i soldi non comprano signorilità ed educazione, con cui ci si nasce, e invita il destinatario di quel messaggio a imparare a campare, senza lamentarsi se poi rimane da solo. Qui si è crea il dubbio con Rosica che ha smentito questa teoria, dicendo di aver sentito Antonella e Giulia, che gli hanno raccontato di essere amiche.

Antonella Fiordelisi e Giulia Cavaglia hanno litigato?

Facciamo un momento un passo indietro: si è parlato della possibile lite tra le due a causa dell’ipotesi della partecipazione della Fiordelisi alla prossima edizione del Grande Fratello Vip. Il motivo della presunta lite con la Cavaglia alluderebbe ad una possibile gelosia dell’ex tronista. Nulla di vero.

A fare luce sull’intricatissima situazione è intervenuta la stessa schermitrice, che ha repostato una storia Instagram di Giulia in cui attraverso una foto di loro due insieme le ricordava quanto le mancasse e non vedesse l’ora di vederla.